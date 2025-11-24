Latina en Estados Unidos es despedida por hacer video con Lionel Messi: "Algo mejor vendrá para mí"

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Yumara Salinas, una latina en Estados Unidos, se volvió viral después de hacerse un video con Lionel Messi mientras trabajaba en Miami. Lo que parecía un momento feliz terminó costándole su empleo, y aquí te contamos todos los detalles.

Mujer le pide saludo a Messi

Todo comenzó como un instante de alegría para Yumara Salinas, una latina que trabaja en Estados Unidos. Mientras realizaba sus labores en Miami, la mujer tuvo la suerte de encontrarse con Lionel Messi, el astro argentino del fútbol mundial.

Sin pensarlo dos veces, Yumara Salinas se acercó y le pidió un saludo a Lionel Messi para su esposo. "Gredito Colón... mi pareja", dijo la mujer en el video, visiblemente emocionada.

Lionel Messi, con su característico buen humor, respondió: "¡Ah!, pensé que era para tu hijo. Gredito Colón, saludos".

El breve intercambio fue grabado y rápidamente compartido en redes sociales, captando la atención de cientos de usuarios por la espontaneidad y ternura del momento.

Lo que para muchos fue un gesto encantador, para la empresa donde trabajaba Yumara Salinas se convirtió en un problema.

Según relató la propia mujer, su decisión de acercarse a Lionel Messi le costó su empleo, aunque no especificó exactamente las razones ni el cargo que ocupaba.

Despedida por hacer video con Messi

Tras la viralización del video, la compañía tomó la decisión de despedirla. Yumara Salinas comentó sobre la situación:

"Fue así como le hice realidad el sueño a mi pareja... que el mejor jugador del mundo le enviara un saludo. Lastimosamente, esto me costó mi empleo. El tiempo de Dios es perfecto y algo mejor vendrá para mí".

Aunque no se sabe con certeza qué motivó la decisión de sus jefes, Yumara Salinas dejó entrever que trabajaba en un estadio y que el clip fue considerado "inapropiado" por la empresa.

La situación generó un intenso debate en redes sociales. Algunos usuarios consideraron que Yumara Salinas actuó como cualquier fan habría hecho, mientras que otros creen que, estando en horario laboral, estos gestos no deberían realizarse.

Hasta el momento, ni Lionel Messi ni los empleadores de la mujer se han pronunciado sobre la polémica. A pesar de ello, el apoyo hacia Yumara Salinas no ha dejado de crecer, con numerosos comentarios destacando su valentía y entusiasmo.

Yumara Salinas, la latina en Estados Unidos que perdió su trabajo tras pedir un saludo de Lionel Messi para su pareja, se convirtió en tendencia en redes sociales, donde muchos usuarios la apoyan y destacan su valentía y entusiasmo.