¿Se suspenden las clases escolares este miércoles 10 y jueves 11 de diciembre a nivel nacional? Esto se sabe

Llegó diciembre y con ello un feriado largo de cuatro días consecutivos. En ese marco, surge la interrogante si este miércoles 10 y jueves 11 se suspenderán las clases escolares en el país. ¿Qué dice El Peruano?

¿No habrá clases el 10 y 11 de diciembre?

Muchos esperaban el duodécimo mes del 2025, ¿por qué? Pues bien, hay varios feriados nacionales que nos permitirán descansar y alejarnos de la rutina laboral. Algunos de ellos cae en la segunda semana de diciembre, precisamente el 8 y 9 y con ello, al caer lunes y martes se puede aprovechar los días previos, el sábado y domingo para planificar un merecido viaje solo o con la familia y despejar la mente.

Sin embargo, con ello, surge la duda de si además de esos días clave de asueto para alistar las maletas, se extiende el feriado a los días 10 y 11 de diciembre, y si, en ese marco, las clases escolares también se suspenden. Pues bien, hasta el momento, de acuerdo al Decreto Legislativo N° 713, el capítulo II, esas dos fechas no son días no laborables, por lo cual, se trabaja de forma habitual.

¿Qué dice el Minedu?

Asimismo, no existe un comunicado oficial del Ministerio de Educación (Minedu) donde se anuncie la suspensión de clases en todo el país o la ampliación del descanso, precisamente el 10 y 11 de diciembre, por lo cual, los educandos deberán acudir normal a sus colegios y centros educativos.

¿Cuándo salen de vacaciones los docentes?

Lo que sí está confirmado, de acuerdo al Minedu, es el cronograma que organiza el año académico en bloques de semanas de gestión y semanas lectivas par este 2025. Esta estructura busca ordenar las actividades pedagógicas y administrativas, asegurando que los estudiantes cumplan con el tiempo de aprendizaje establecido.

Según el calendario oficial, las vacaciones escolares de fin de año comenzarán el lunes 22 de diciembre y se prolongarán hasta los primeros días de marzo de 2026, correspondiendo al quinto bloque de gestión, periodo en el que los maestros y especialistas deben culminar tareas de cierre y planificación para el siguiente ciclo escolar.





Es así como se descarta que el Minedu estableciera que los colegios públicos y privados suspendan sus clases este miércoles 10 y jueves 11 de diciembre.