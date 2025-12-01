RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Decisión definida

Caso Betssy Chávez: "Haré una presentación sobre el mal uso de la Convención de Caracas", indica el canciller

El canciller Hugo de Zela se presentará ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) para defender la propuesta del Estado de modificar la Convención de Caracas sobre asilo diplomático.

El canciller Hugo de Zela se pronunció sobre el caso Betssy Chávez
El canciller Hugo de Zela se pronunció sobre el caso Betssy Chávez (Foto: Composición Exitosa)

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 01/12/2025

Síguenos en Google News Google News

El canciller Hugo de Zela informó que el próximo miércoles 3 de diciembre se presentará ante la OEA para defender la propuesta del Estado peruano de modificar la Convención de Caracas sobre asilo diplomático.

Canciller se presentará ante la OEA

En diálogo exclusivo con Exitosa,  el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció sobre el caso de Betssy Chávez, al respecto dio a conocer que partirá mañana con destino a Washington. 

Noticia en desarrollo...

Crisis en frontera: Exembajador de Perú en Chile niega que Kast pueda expulsar a inmigrantes ilegales sin consenso del gobierno
Lee también

Crisis en frontera: Exembajador de Perú en Chile niega que Kast pueda expulsar a inmigrantes ilegales sin consenso del gobierno

Exembajador asegura que México ha tenido una "actitud muy agresiva" hacia el Perú
Lee también

Exembajador asegura que México ha tenido una "actitud muy agresiva" hacia el Perú

Temas relacionados Betssy Chávez Convención de Caracas Hugo de Zela OEA

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA