Caso Betssy Chávez: "Haré una presentación sobre el mal uso de la Convención de Caracas", indica el canciller

01/12/2025 / Exitosa Noticias

El canciller Hugo de Zela informó que el próximo miércoles 3 de diciembre se presentará ante la OEA para defender la propuesta del Estado peruano de modificar la Convención de Caracas sobre asilo diplomático.

Canciller se presentará ante la OEA

En diálogo exclusivo con Exitosa, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció sobre el caso de Betssy Chávez, al respecto dio a conocer que partirá mañana con destino a Washington.

Noticia en desarrollo...