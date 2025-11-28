28/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

¿De creadora de contenidos a estar en la cárcel? Una influencer, de 34 años, fue detenida por comer en restaurantes de lujo y pretender pagar con videos en sus redes sociales. La conducta de la joven mantiene ahora en alerta a los dueños de los establecimientos por casos similares.

Detienen a influencer por no pagar la cuenta

Una joven que se dedicaba a subir videos, fotos y demás actividades que realizaba día a día para ganar visitas y seguidores en sus redes sociales atraviesa un complicado momento en la vida. Se trata del caso de la influencer y bloguera gastronómica taiwanesa, Pei-Yun Chung, también conocida como la "diva de Brooklyn" que cuenta con más de 26 mil seguidores en Instagram.

De acuerdo a la información recabada por New York Post y People, la joven de 34 años compartía y reseñaba en sus perfiles públicos algunos de los platos de primera categoría que más llamaban su atención y, además, presumía de ropa y accesorios de marcas de lujo como Prada, Hermès y Louis Vuitton, siempre acompañada de su cámara fotográfica y su equipo de iluminación para grabar el contenido.

Sin embargo, tras esa fachada de fascinación por la moda y los platos gourmet, Pei-Yun Chung ocultaba un extenso historial delictivo: al menos siete cargos por presuntamente marcharse sin pagar en diversos establecimientos de Nueva York.

Intentó pagar con videos en sus redes sociales

De acuerdo a la policía local, la mujer taiwanesa acudía a restaurantes de renombre, pedía platos costosos y al momento de retirarse, no quería pagar la cuenta. En ocasiones proponía a los empleados realizar publicaciones en sus redes sociales a cambio de la comida.

Entre las víctimas de sus estafas, destacan restaurantes de gran prestigio en Nueva York, como Francie, Lavender Lake, Motorino y Peter Luger, a los que acudía una y otra vez siguiendo el mismo patrón, aunque con distintas artimañas: desde intentar pagar con una tarjeta cancelada de su supuesta pareja hasta llegar a ofrecer favores sexuales a cambio de una comida gratis.

El 22 de noviembre, Chung fue procesada tras intentar estafar a Mole Mexican Bar & Grill, donde la suma de su deuda era de 149 dólares. La creadora de contenido, de 35 años, permanece en el centro de detención de Rikers Island bajo una fianza de 4.500 dólares, según los registros de encarcelamiento consultados por People.

Dueños de restaurantes en alerta por influencers

Pero eso no sería todo, ya que se le acusa por incumplir con el pago del alquiler de su apartamento de Williamsburg, cuyo monto llega a 40 mil dólares. El impacto de las acciones de Chung ha generado preocupación en la comunidad gastronómica de Nueva York, donde los dueños de los establecimientos se mantienen ahora alerta por los influencers que acuden.

"Los restaurantes empezaron a llamar a otros restaurantes para informarles de lo que estaba pasando, y esta era la foto si ella entraba", afirmó Matatyahu, propietario del restaurante israelí 12 Chairs Cafe."Al menos eso ha sido un rayo de esperanza, recordándonos que somos fuertes y estamos conectados", acotó a The New York Times.

Es así como se reportó que una joven influencer pasó de ganar seguidores en sus redes sociales a estar tras las rejas por marcharse sin pagar de restaurantes de lujo en New York. Pei Chung podría ser deportada de ese país a Taiwán.