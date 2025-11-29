Copa Libertadores: Final entre Flamengo y Palmeiras se retrasará por insólita razón

29/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Quedan solo minutos para la gran final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo a jugarse en el Estadio Monumental. Por ello, miles de hinchas brasileños llegaron a la capital para presencia este importante encuentro que definirá al monarca absoluto de Sudamérica.

Final de la Copa Libertadores se retrasa

Pese al operativo de la Policía Nacional del Perú y las demás autoridades encargadas, el bus que transportaba al plantel del 'Verdao' no pudo evitar el intenso tráfico limeño por lo que demoró más de la cuenta en llegar al recinto deportivo de Universitario en Ate.

Por ello, Conmebol anunció oficialmente que la gran final, que estaba pactada para iniciar a las 4:00 p.m., se retrasará 15 minutos por lo que ahora iniciará a las 4:15 p.m. en un Estadio Monumental abarrotado de hinchas.

Ambos clubes parten como los más poderosos del continente a nivel económico traduciéndose a nivel futbolístico. Figuras como Ramón Sosa, Gustavo Gómez, Bruno Henrique, Jorginho, entre otros, serán los protagonistas de un duelo que dará que hablar en los próximos años.

Hincha de Palmeiras perdió la vida en Lima

En los últimos días, miles de aficionados de Flamengo y Palmeiras invadieron nuestra capital generando una fiesta en las principales calles de Miraflores, Barranco, entre otros. Sin embargo, este último viernes 28 de noviembre se registró un trágico hecho que enlutó a los aficionados del 'Verdao'.

A la altura de la Costa Verde en Barranco, un torcerdor del cuadro paulista perdió la vida mientras iba a bordo de un Mirabus recorriendo parte de la ciudad. Cuando la unidad estaba pasando por debajo de un puente, la víctima impactó contra un puente y luego cayó contra el pavimento.

Pese a los esfuerzos de sus amigos por auxiliarlo, el hombre de 38 años falleció camino al hospital. Por ello, el club paulista lamentó lo sucedido en sus redes sociales con un sentido mensaje.

"La Sociedad Deportiva Palmeiras lamenta profundamente el fallecimiento del hincha Caue Brunelli Dezotti, de 38 años, quien se encontraba en Lima, Perú, para seguir la final de la CONMEBOL Libertadores, programada para este sábado (29)]. Según las autoridades locales, el palmeirense fue víctima de un accidente mientras paseaba en un autobús turístico. Expresamos nuestra solidaridad a la familia y amigos de Caue en este momento de dolor y tristeza", indicó.

De esta manera, la final de la Copa Libertadores se retrasará 15 minutos debido a que el bus de Palmeiras se demoró en llegar al Estadio Monumental.