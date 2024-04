De Arequipa a Lima: Usuaria registra su primer viaje en combi en la capital

19/04/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En medio del bullicio de la gran ciudad de Lima, una joven proveniente de la tranquila Arequipa se aventuró en un viaje inesperado. Rosita decidió explorar las vastas avenidas de la capital peruana, y lo hizo de la manera más auténtica posible: ¡tomando una combi!

Múltiples rutas de acceso

La usuaria arequipeña compartió en la red social TikTok que se encontraba bastamente sorprendida por las diferencias que encontró al enfrentarse al laberinto de opciones de transporte en Lima. "Mi transporte principal en Arequipa es la combi, pero en Lima hay varias cosas que son distintas", comenta Rosita, mientras relata su experiencia.

En la ciudad de los reyes, Rosita se enfrentó a una inmensidad de opciones de transporte y una variedad de precios que contrastaban con la simplicidad de su querida Arequipa.

"En Arequipa, usualmente, todos los pasajes son de 1 sol, a menos que te transportes en una miniván. En Lima, dependiendo de tu distancia, es el precio que vas a pagar", explica Rosita, señalando una de las primeras diferencias que encontró en su viaje.

Pago anticipado

Pero no todo fue desconcierto para esta viajera. Rosita encontró una grata sorpresa al ser informada sobre el pago al inicio del viaje, una práctica poco común en su tierra natal. "A mí me sorprendió eso de pagar al inicio, pero lo bueno es que me avisaron antes de subir", comenta con una sonrisa.

Claro que este panorama no sucede siempre, en algunas combis del transporte urbano se paga en la entrada del vehículo. Lo mismo pasa en las rutas del Metropolitano y los corredores complementarios.

Los desafíos no tardaron en aparecer. Rosita cuenta cómo tuvo que adaptarse a las diferentes aplicaciones de transporte y la incertidumbre de su efectividad. "Me recomendaron varias aplicaciones para tomar un carro que me lleve a mi destino. Algunas veces ha funcionado y otras no", relata Rosita, reflejando la realidad de muchos habitantes de la capital peruana.

¡Casi se pierde!

Pero Rosita no se detuvo ante los desafíos. Armada con determinación y curiosidad, se aventuró a explorar las maravillas de Lima. Su primer destino fue el Barrio Chino: "Las cuadras son bastante grandecitas, pero honestamente disfruté mucho del paseo", comparte Rosita, destacando su espíritu de exploración.

La aventura culminó con una experiencia culinaria que dejó a Rosita con un nuevo aprecio por la diversidad gastronómica de Lima: probar un deliciodo menú chifa, el cual fue de su entero agrado.

Este ameno momento fue interrumpido al momento de regresar, pues no fue tan sencillo como esperaba. Rosita y su compañía se encontraron perdidos en las laberintosas calles limeñas, pero gracias a la ayuda de otras personas lograron encontrar su camino de regreso a casa.

"Creo que hemos tenido mucha suerte de encontrar personas amables que nos explicaron cómo volver", reflexiona agradecida por la hospitalidad que encontró en su viaje.

De esta forma, una usuaria de Arequipa compartió la emocionante travesía que pasó al recorrer las calles de Lima en un transporte conocido, pero que abarcaba muchas diferencias en la capital: ¡una combi!