Martín Vizcarra se queda en Lima: PJ rechazó pedido del expresidente para viajar a Piura en Semana Santa

El Poder Judicial (PJ) rechazó el pedido del expresidente de la República, Martín Vizcarra, para viajar junto a su familia a Piura en Semana Santa.

El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional declaró infundado el pedido del exmandatario para poder salir de Lima y viajar desde el 27 al 30 de marzo.

Durante la audiencia, el exjefe de Estado protagonizó un incidente con el fiscal Osías Castañeda y le instó a "no inmiscuirse en sus temas familiares" y únicamente compartir su postura ante su solicitud de abandonar la capital durante tres días.

"Viajamos el 27 y regresamos el 30. Vamos a estar en una casa de playa. Lo único que le pido es que si cree que no corresponde mis argumentos de viaje diga: 'me opongo', pero que no se inmiscuya en mis temas familiares, que no me recomiende a donde debo ir. Eso es un tema que solo a mí me compete", sostuvo.