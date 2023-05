¡De no creer! Joven en Puente Piedra se apoya en una viga y esta sale volando: ¿La casa terminó destruida?

11/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

No cabe duda que en TikTok existen divertidos momentos que generan gracia entre los cibernautas. El reciente caso engloba a un joven que se apoyó en la viga de una vivienda, ubicada en Puente Piedra, y esta salió volando.

El caso fue compartido y divulgado en la cuenta "Zapallalfm", hace algunos días atrás, y no paró de ganar trascendencia en la plataforma china. En las imágenes, quedó constatando que el sujeto se encontraba en un reunión con amigos cuando ocurrió el fatal desenlace.

El referido y su grupo de compañeros estuvieron bailando en tranquilidad. Sin embargo, el muchacho trató de emplear una pirueta en una de las columnas de la casa prefabricada y terminó generando un gran altercado.

Ocurrido en Puente Piedra

¿La casa terminó destruida?

Por el momento, la mencionada cuenta de TikTok no divulgó una segunda parte de esta hilarante secuencia. No obstante, en la leyenda del video de 19 segundos, se conoció que el techo aparentemente terminó dañado y los dueños del lugar, ubicado en las Lomas de Zapallal, demoraron varios días en repararlo.

La descripción del video fue: "Un caso de la vida real ocurrido en las Lomas de Zapallal. Hasta ahora siguen arreglando el techo" y tuvo como fondo musical "Triste Payaso" de Papillón.

Reacción de los internautas

Viralizado el caso, miles de internautas reaccionaron de forma sarcástica ante el divertido momento. Al respecto, exigieron la segunda parte de el caso a fin de conocer si la morada acabó destruida o resistió el accidente.

Por otra parte, muchos usuarios rechazaron las acciones del joven en la vivienda; puesto que habrían causado grandes problemas a una familia completa.

Más de un millón de reproducciones

Numéricamente, el corto tiene, por el momento, más de un millón de reproducciones, más de 247 mil likes, 1496 comentarios y 17 mil compartidas.

Asimismo, los textos más destacados son los siguientes: "Menos mal pusieron pausa", "Segunda parte por favor", "¿Se cayó el techo?", "La descripción es única", "Menos mal pusieron pausa y arreglaron el problema", "Segunda parte o no doy like", "Exijo una segunda parte", "Pobre columna y pobre familia, se quedaron sin casa", "Se parece a mi casa", "No la columna de mi casa".

El caso protagonizado por un joven suma visualizaciones minuto a minuto tras su extravagancia y al haber ocurrido en Lima, específicamente en Puente Piedra.