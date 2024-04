¡Decepcionado! Niño reacciona al nuevo embarazo de su madre: "YA NO PUEDO"

17/04/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Una madre llena de emoción por la noticia de la llegada de un nuevo miembro a la familia se prepara para compartir la dulce sorpresa con sus dos pequeños hijos. Sin embargo, la reacción de su hijo mayor le depara una sorpresa aún mayor.

Sorpresa inesperada

La emotiva escena de un niño recibiendo la noticia de que pronto será hermano mayor se ha vuelto viral en TikTok, conmoviendo a miles de usuarios en las redes sociales. La madre, visiblemente emocionada por revelar la sorpresa a sus hijos, decide hacerlo de una manera especial.

El video comienza con la madre preguntando a sus hijos: "Adivina qué tengo en mi panza". Ante la pregunta, el hijo mayor, con una expresión de sorpresa, responde rápidamente: "¿Bebé?" La afirmación de la madre ante las sospechas del niño provoca un cambio abrupto en su rostro, pasando de una sonrisa a una mirada atónita.

Intentando disipar la tensión, el niño pregunta con dulzura si esa es su sorpresa. Sin embargo, la confirmación de su madre parece solo abrumarlo más. El pequeño se deja caer en su cama, sin palabras, visiblemente impactado por la noticia.

La madre, preocupada por la reacción de su hijo, le pregunta por qué no está contento con la noticia. Con una honestidad conmovedora, el niño responde: "No me gustó". Asimismo, expresa su preocupación por no poder abrazar a sus hermanitos y por no poder hacer las cosas que solía hacer: "Con dos bebés ya no puedo".

Ante esto, la madre intenta consolarlo, señalando que tendrá dos nuevos hermanitos para compartir momentos especiales. Sin embargo, el niño se muestra evasivo y finalmente, derrotado, se tira nuevamente en la cama, cubriéndose con las sábanas. Concluye: "Mejor ya me voy".

Respuesta en redes

El video ha generado una oleada de emociones entre los espectadores, quienes han expresado su simpatía hacia el niño y su comprensión ante sus preocupaciones. La sincera reacción del pequeño refleja la complejidad de las emociones infantiles ante la llegada de un nuevo hermano o hermana, y ha resonado profundamente en la comunidad de Internet.

"Lo que callamos los hermanos mayores jajaja", "Los niños de ahora son más conscientes que los propios padres", "Parece que le dijeron que será papá", "Los niños tan sinceros, debieron consultarle si quería otro hermanito", fueron algunas de los comentarios.

