¡Decisión polémica! Un hombre envió a su hija a vender en las calles por malas notas

Muchos padres de familia buscan que sus hijos aprendan distintas lecciones de vida y a valorar los esfuerzos que ellos hacen para que no les falten nada. Es así como un video publicado por la cuenta de TikTok, @jesusmarquez8033, sorprendió a más de uno de sus seguidores por la radical decisión de un hombre sobre su hija.

En el material audiovisual se ve el preciso momento en que un hombre lleva a su hija a la calle para vender mazapanes para enseñarle que si no mejora en sus calificaciones deberá trabajar. El señor no duda en grabar el momento que generó polémica en distintos medios de comunicación.

El padre de familia graba dentro de su auto cuando se acerca al lugar donde la menor está parada con una caja de mazapanes portando el buzo escolar, cuando este le pregunta el precio del producto que vende la menor contiene el llanto.

"Ándele, chínguele, pues ¿no quiere estudiar?", la menor replica reprimiendo las lágrimas: "¡yo no estoy diciendo que no voy a estudiar, pa!", pero su progenitor hace caso omiso y añade: "póngase a trabajar, chínguele, mazapanera, póngase a vender... grita, sino no vas a vender, grita no soy buena para la escuela, no me gusta, voy a vender mazapanes porque me vale madres lo que hagan mis papás'".