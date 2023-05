"Ya debe aprender a ser responsable": Padres deciden cobrar a su hija si desea vivir aún en casa

30/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos muestran distintas historias conmovedoras hasta insólitas, como el caso de unos padres que causaron polémica por su peculiar forma de enseñarle a su hija una lección de vida.

En el material audiovisual compartido en su cuenta de Instagram, Erika y Cody Archie, una pareja de Texas, consultaron en redes si estaban de acuerdo con su decisión de cobrar S$200 al mes a su hija Kylee Deason, después de que se graduó de la escuela secundaria.

Buscan convertirla en alguien responsable

"¿Haces que tu estudiante graduado de secundaria pague el alquiler de tu casa si aún no va a la universidad?", preguntó Erika Archie y terminó con un "dinos qué piensas".

Según su versión, Kylee les dijo a sus padres que no quería ir a la universidad y que estaba decidiendo qué quiere hacer en la vida. "Es bastante barato vivir como una larva en la casa de tus padres", dijo Cody. También agregaron que, si quería comer en casa y comprar comestibles en su casa, tendría que pagar $200 y $100 adicionales por ello.

"Pensé que era un poco duro, quiero decir, tal vez un poco de margen. (...) Creemos que les enseña una buena lección sobre cómo pagar las facturas", manifestaron ambos padres.

Reacciones de los seguidores

Como era de esperarse, el video se volvió viral y generó cientos de comentarios de personas que se mostraron en contra de la decisión de ambos padres, mientras que otros indicaron que cobrarle a su hija la ayudará a ser alguien más responsable.

"Un no definitivo para mí... Sé que es raro, pero siempre ayudaré a mis hijos... sin importar la edad", "creo que debería hacerse más a menudo. Muchos adultos (hasta bien entrada la edad adulta) se mudan a la casa y no contribuyen. Contribuir de alguna manera", "sí, mi hijo mayor paga el alquiler o va a la escuela técnica o a la universidad, y paga su parte de la factura del teléfono. También le cobro $200 al mes", "¿Cobrar alquiler? No. Algunos chicos se gradúan a los 17. No voy a hacer que un chico de 17 pague el alquiler. No llamarlos gusanos", "si el objetivo es enseñar la responsabilidad de pagar una factura, ¿por qué no hacer algo que también los beneficie a ellos? Como una tarjeta de crédito con un límite bajo que se puede pagar fácilmente y ayudará a generar crédito", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en Instagram.