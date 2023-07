Desfile Cívico 2023: Madre de familia estalla de emoción al ver a su hijo participando en la Parada Militar

29/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Con lágrimas en los ojos y llena de orgullo, una madre de familia se emocionó ante las cámaras de TV Perú, al ver que su hijo, quien brinda el servicio militar voluntario se encontraría participando en la Parada y Desfile Cívico Militar por las Fiestas Patrias 2023.

Emotivas palabras

Ante una desbordante emoción la madre expresó ante el programa televisivo del Estado, el orgullo que la albergaba ver a su hijo brindar el servicio de voluntariado a las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

"He salido a las 4:00 de la mañana de mi casa, estoy emocionada mi hijito es voluntario del Ejército. Por la pandemia no pudo participar el año pasado cuando era interno. Me siento orgullosa de mi Perú y de mi hijo", declaró a TV Perú durante el tradicional evento.

En este contexto, demás espectadores que se encontraban en una de las filas armadas en la avenida Brasil realizaron arengas celebrando el día patrio junto con la madre de familia.

Desfile Cívico Militar

Cabe mencionar que el tradicional evento celebra el Día de la Independencia del Perú, este festejo presencial retorna luego de tres años, debido a la pandemia de la Covid-19.

Asimismo, cuenta con la presencia de las autoridades más importantes del país como lo son las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP), así como la asistencia de miles de ciudadanos.

En este sentido, el personal de los organismos de control y protección pudieron marchar con total tranquilidad, debido a que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que para la realización de dicho evento cercaron 40 cuadras.

¿Cómo se retiró Dina Boluarte?

Después de 5 horas de duración del desfile patrio 2023, la presidenta de la República, Dina Boluarte, procedió a retirarse de este lugar y lo hizo en compañía del ministro de Defensa, Jorge Chávez, junto a quien decidió desplazarse del estrado caminando a pie por la vía pública.

Cabe decir que la llegada de la mandataria al desfile fue en un vehículo descapotado, todo lo contrario al momento marcharse. Además, la jefa de Estado se despidió de todos los presentes y se retiró de la zona con notorios gestos de despedida y abrazos hacia el público.

De esta manera, la emoción en este día festivo importante para el país fue contagioso para la población. Así lo demuestra la madre de familia que expresó su orgullo y emoción al ver a su hijo participando del Desfile Cívico Militar.