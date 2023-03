Christian Cueva respalda a la 'Blanquirroja' tras derrota ante Alemania: "Es un aprendizaje"

Concretada la victoria de Alianza Lima 2-1 ante Atlético Grau, Christian Cueva se refirió sobre la reciente derrota del Perú ante Alemania. En ese sentido, 'Aladino' respaldó a sus compañeros de la 'Blanquirroja' apuntando que el partido en territorio europeo sirvió como "aprendizaje".

A detalle, el mediocampista blanquiazul apoyó las declaraciones de Juan Reynoso tras la caída del 'Equipo de todos'. Asimismo, apuntó que los seleccionados se encuentran "tranquilos" pese a la incertidumbre que ocasionó la dura derrota en territorio teutón.

Por otra parte, el 'Diez' confesó que desea volver a la oncena nacional lo antes posible.

Ante su reciente lesión en Piura, Christian Cueva puntualizó que su principal prioridad es recuperar su estado físico para beneficio del club victoriano. Pese a ello, aseguró que siempre está pendiente de lo que sucede en el 'Equipo de todos'.

El volante trujillano se refirió a su reciente lesión frente a Atlético Grau. A detalle, el mediocampista mencionó que durante la jugada de la amarilla, sufrió un golpe que le imposibilita seguir en el terreno de juego.

Por otra parte, el deportista de 30 años señaló que el reciente juego era importante para "ganar confianza" tras arrancar en la oncena titular.

"Este partido fue importante para volver a retomar la confianza. Lamentablemente, en la jugada que me sacan amarilla tuve un golpe en la rodilla y al momento que intentaba no me daba mucho, pero esperemos que no sea nada grave", agregó.