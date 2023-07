"Él trabaja, ¿tú que haces?": Mujer defiende a su yerno en plena fiesta familiar

30/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchas veces las relaciones entre suegras y yernos no son tan amigables o afectuosas como la expresada por una mujer que se volvió viral en redes sociales por su forma de salir en defensa del esposo de su hija, cuando ella quería grabarlo durmiendo de forma peculiar y exponerlo en TikTok.

Lo defiende como 'fiera'

En el material audiovisual de 26 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre se encuentra profundamente dormido en una silla, en plena fiesta familiar, por lo cual su esposa no duda en sacar su teléfono para grabarlo para tener un recuerdo cómico de ese día, pero no esperaba que sea su propia madre quien salga en su defensa.

Como toda una leona, la suegra salió en defensa de su yerno y le increpó a su hija que lo deje descansar porque era un hombre muy trabajador, que aportaba cosas buenas a la sociedad, por lo cual se mostraba muy cansado hasta el punto de dormir en una posición peculiar.

"Déjalo tranquilo"

En la escena, la suegra comienza a gritarle a su hija: "¿Qué estás haciendo? Te voy a tomar foto a ti. Déjalo porque está cansado, ¿tú qué haces? Él produce. Anda a otro lado. Él es un chico trabajador", generando la risa de algunos de los familiares de la joven.

Asimismo, otro joven presente, comenzó a decirle a la chica que "al menos él trabajaba, no como tú que paras huev...", como una forma de defender al chico dormido, pero en forma hilarante.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al video?

Como era de esperarse, el clip se volvió viral rápidamente y generó alrededor de 800 mil reacciones, así como cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena y manifestaron que les gustaría tener una suegra como ella.

"Yo quiero una suegra así", "esa señora vale oro puro", "la suegra defiende al yerno antes que a la hija", "¿dónde encuentro una suegra así", "me quito el sombrero por ella", "la señora es un amor de persona", "¡qué tierna es tu mamá!", "quiero una suegra que me defienda así", "él produce para la patria", "encima lo defiende y no lo despierta", "lo quiere más a él que a ella", se lee entre las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el video donde aparece una suegra, quien demostró el gran cariño que le tiene a su yerno y no dejó que nadie se burlara de él, fue aplaudido por varios usuarios por cuidarlo como si se tratara de un hijo más en su familia.