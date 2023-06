¡Nunca solo! Hombre se vuelve viral por llevar a su perro a un concierto folclórico

22/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los perritos son considerados como un integrante más de la familia, por lo cual, muchos no dudan en llevarlos a todas partes consigo para que no sufran en casa. Es así como un video compartido en la plataforma asiática de TikTok causó furor al ver cómo un hombre tuvo la curiosa idea de llevar a su 'fiel compañero peludo' a un concierto.

Su fiel amigo

En el material audiovisual de 17 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre celebra alegremente el concierto folclórico al que fue invitado y, con algunas de botellas de cerveza en mano, causa el asombro de todos al girar y percatarse que carga a un pequeño perrito blanco.

Como si se tratara de un bebé, el joven no dudó en llevar consigo a su mascota para que no se quede triste en casa, por extrañarlo, y prefirió que sea su acompañante en una fiesta que se desarrollaba por el 'Día del padre'.

"Cuando no tienes con quien dejar a la bendición", se lee en la breve descripción del video, causando las risas de muchos asistentes al evento.

Con esta escena conmovedora, muchos manifestaron que así se ratifica que "los perritos son los mejores amigos del hombre", y muchas personas estarían dispuestas a todo con tal de garantizar su bienestar.

¿Cómo reaccionaron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió viral rápidamente y fue compartido en distintos medios de comunicación, así como generar cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y en aplaudir el gesto del señor por no dejar nunca solo a su mascota.

"Firulais no quería, prefiere quedarse en casa", "bendiciones", "me hizo el día, tan bello", "qué lindo de llevarlo, es un papá responsable", "parecía un peluche hermoso", "waooo cómo no se me ocurrioooo!!! yo adecuándole una mochila", "qué lindo ese papá responsable", "ellos con tal de estar con su humano se aguantan lo que sea", "hasta Firulais se divierte más que yo", "eso es amor", "Dios, yo haría lo mismo", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Por otro lado, otros internautas manifestaron que debería tener más cuidado con la columna del perrito por estar sujetado en una cangurera y de forma vertical. De esta manera, la escena generó opiniones divididas al ver cómo el hombre llevaba a su perrito a una fiesta folclórica.