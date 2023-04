"¡Tanto amor!": Familia conmueve con su peculiar plan para ayudar a subir a su perrito

03/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchas personas consideran a sus mascotas como un miembro más de su familia y buscan la forma de brindarles una mejor calidad de vida, más si son de avanzada edad. Es así como un video publicado por la cuenta de @frambuesaedina, en la plataforma china de TikTok ha conmovido a más de uno en redes sociales.

Frambuesa Medina decidió compartir en su perfil de TikTok un video donde sus familiares crean una estrategia (uso de polipasto eléctrico) para ayudar a su perrito Max a subir al segundo piso de su casa, ya que, por su avanzada edad, sufre de sus articulaciones.

"Todo por su bienestar"

"Haciendo hasta lo inimaginable para que Max tenga una mejor calidad de vida", se lee en la descripción del video que se ha viralizado generando más de tres millones de visualizaciones y 615.600 me gusta.

"Los amo": seguidores reaccionan al video

Como era de esperar, los seguidores de TikTok no tardaron en aplaudir el noble gesto de la familia de Frambuesa Medina, por no dejar de lado a su mascota. Algunos no dudaron en preguntar dónde consiguieron el polipasto eléctrico, así como la estrategia que utilizaron para ayudarlo.

"¿Dónde mandaron a hacerlo o cómo se llama? Mi perrito no puede subir y bajar escaleras y llevo mucho tiempo buscando una solución. Por favor, ayuda", "Me hicieron llorar de emoción, gracias por tanto amor", "qué hermoso y más la familia que cuide así de ellos, son todo un amor, más personas así hacen falta en este mundo y todo sería diferente", "los amo", "eso es amor, qué familia tan amorosa", "lealtad hasta que la muerte los separe", manifestaron algunas personas en la plataforma china.

Asimismo, otros usuarios no dudaron en brindar algunos consejos para que Max, su mascota, pueda tener una mejor calidad de vida y mejorar su salud.

"Qué genial su grúa y puerta en el balcón para el rey del hogar", "o subo a mi perrita alzada seis pisos", "te recomiendo ponerle una línea de vida aparte del guinche", "ellos, nuestros perrihijos merecen lo mejor, ellos dan todo por nosotros y por lo cual no merecen sufrir, solo merecen amor y felicidad", agregaron.

5 cuidados para nuestras mascotas

Aunque ofrecer todo nuestro cariño y extremar los cuidados durante la edad dorada de nuestro perro es muy importante, lo cierto es que la longevidad de nuestra mascota está relacionada en gran medida a su raza, peso y tamaño.

Entre los cinco más destacados consejos dados por especialistas y veterinarios resaltan el adaptar su alimentación de acuerdo a su peso y edad, hacer que realicen ejercicios moderados, más cariño y afecto, prestar más atención a su higiene y llevarlo al veterinario regularmente, alrededor de cada seis meses.