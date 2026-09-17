Serfor condena muerte de gallinazo en transmisión de popular streamer y activa sanciones

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) activó las acciones legales y sancionadoras correspondientes tras la difusión de una transmisión en vivo en la que el streamer peruano Abraham Steve Cañez Gil, conocido como "Kingteka" dispara contra un ave silvestre. El incidente, grabado en las inmediaciones de la laguna Las Totoritas en el distrito de Végueta, generó un contundente rechazo social e institucional frente a los actos de crueldad hacia la fauna nacional.

Serfor investigará por actos de crueldad contra la fauna silvestre

La difusión del material audiovisual en plataformas digitales puso en evidencia la agresión cometida contra la especie silvestre en medio de la mofa de los asistentes. Ante la gravedad de las imágenes, la autoridad ambiental tomó la vocería institucional para iniciar de oficio las diligencias correspondientes contra los involucrados.

"El Serfor, en su calidad de Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, expresa su rechazo ante los hechos difundidos durante una transmisión en vivo realizada en la plataforma Kick por el streamer Abraham Steve Canez Gil, conocido como 'Kingteka', donde se observa el disparo y la muerte de un gallinazo de cabeza negra", señala el comunicado.

En esa línea, las dependencias de fiscalización ambiental procedieron con la recolección de indicios para determinar el grado de responsabilidad penal y administrativa del creador de contenido y sus acompañantes. Las diligencias buscan establecer un precedente sancionador frente al uso inadecuado de plataformas digitales para exhibir ataques hacia la biodiversidad.

🔴Lo último | Serfor condena muerte de #gallinazo de cabeza negra y activa acciones para sancionar a responsables. pic.twitter.com/qcWkr0G98z — Serfor Perú (@SerforPeru) September 18, 2026

Acciones articuladas con el Ministerio Público y la Policía Nacional

Para garantizar el desarrollo adecuado de las indagaciones, el organismo estatal coordinó la intervención de las unidades policiales especializadas y del Fuero Ambiental. Estas instancias evaluarán los presuntos delitos tipificados en el Código Penal referidos a la extracción y afectación de especies protegidas por el Estado.

"Además, la entidad indicó que en coordinación con la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental - FEMA para que, en el marco de sus competencias, inicien las investigaciones correspondientes por los presuntos delitos de depredación de flora y fauna silvestre y actos de crueldad contra animales silvestres", indicó.

De acuerdo con la legislación vigente, la alteración o atentado contra ejemplares de la fauna silvestre constituye una infracción muy grave que conlleva sanciones económicas y penas privativas de la libertad. La entidad enfatizó que ningún acto de maltrato animal puede ser normalizado ni justificado como contenido de entretenimiento en redes sociales.

En ese sentido, Serfor reafirmó su compromiso de fiscalizar y sancionar de manera severa cualquier acto de agresión o vulneración contra los animales silvestres en todo el territorio nacional, exhortando a la ciudadanía y a los usuarios de plataformas digitales a denunciar de inmediato estos hechos ante la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental para evitar que los responsables queden en la impunidad.