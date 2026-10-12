Francia: estudiante de 14 años es detenido tras disparar contra el director y una profesora en un instituto

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un nuevo episodio de violencia escolar conmocionó al sur de Francia este lunes. Un adolescente de tan solo 14 años fue detenido por la policía tras irrumpir armado con una escopeta de calibre 12 en el instituto Joseph-Lakanal, ubicado en la comuna de Aubagne. El ataque dejó heridos al director del centro educativo y a una de las profesoras.

Dinámica del ataque y estado de los heridos

De acuerdo con los reportes policiales y de medios locales, el menor, quien llevaba el arma escondida en un estuche de guitarra, efectuó entre cuatro y cinco disparos en total. El director del instituto recibió una descarga de perdigones en los muslos y la parte baja de la espalda, en tanto que la docente fue alcanzada en un muslo por un proyectil que rebotó.

Tras realizar un tercer tiro en un pasillo, el estudiante fue interceptado y neutralizado, sin registrarse otras personas heridas en el proceso. Los servicios de emergencia atendieron rápidamente a los miembros del liceo afectados por los disparos, cuyo pronóstico vital se reportó como fuera de peligro.

En Francia, la policía detuvo a un alumno que escondió escopeta en estuche de guitarra para cometer un tiroteo; primeros reportes señalan que el director y un integrante del personal resultaron heridos. #Paralelo23 con @AnaOrdonana | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo |... pic.twitter.com/BqRvwrLuUk — N+ FORO (@nmasforo) October 12, 2026

Perfil del menor e investigaciones en curso

El prefecto de Bouches-du-Rhône, Jacques Witkowski, señaló ante los medios que el agresor no contaba con antecedentes penales conocidos ni figuraba en los registros por radicalización.

Por el momento, los motivos que lo llevaron a perpetrar el ataque siguen siendo una incógnita, y las autoridades han descartado preliminarmente que el suceso esté vinculado con las recientes protestas de estudiantes de secundaria que han tenido lugar en el país. La Fiscalía de Marsella asumió el caso y abrió una investigación formal por el delito de tentativa de asesinato.

Reacción institucional y respaldo al personal docente

El presidente francés, Emmanuel Macron, elogió públicamente "la sangre fría y la reacción ejemplar del equipo educativo", destacando que su pronta actuación evitó una tragedia mayor.

Pronunciamiento del presidente francés tras el ataque.

Asimismo, ministros del gabinete como el titular del Interior, Laurent Nuñez, y de Educación Nacional, Édouard Geffray, se desplazaron hasta la zona para expresar su solidaridad con una comunidad educativa profundamente golpeada y calificar el atentado como un acto "inadmisible".

La agresión perpetrada en Aubagne vuelve a encender las alarmas en torno a la seguridad en las aulas y el control de armas en manos de menores en Europa. Mientras avanza el proceso judicial bajo la tutela de la fiscalía, el Estado francés reafirma su respaldo al cuerpo docente y a los estudiantes afectados.