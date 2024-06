Hinchas 'trolean' a Pedro Gallese por atajadas ante Argentina: "Como buen infiel, tapa todo"

Perú perdió 2-0 ante Argentina, pero las cifras en contra hubieran aumentado si es que Pedro Gallese no hubiera logrado atajar tantos más 'disparos' en su portería, por lo cual, los hinchas no dudaron en elogiarlo de una forma insólita como recordarle su pasada infidelidad.

La escuadra blanquirroja fue eliminado de la Copa América al no lograr derrotar a la 'Albiceleste', quienes incluso jugaron sin su jugador estrella, Lionel Messi y sin su director técnico Scaloni. El partido de ayer fue ampliamente dominado por los argentinos y Perú solo terminó con un punto dejándolo en el último lugar de la tabla de posiciones.

El arco nacional fue derrotado por el doblete del atacante argentino, Lautaro Martínez (47' y 86'). Sin embargo, esas no fueron las únicas ocasiones que los 'gauchos' trataron de imponerse sobre Perú, ya que 'Pulpo' Gallese logró atajar otro potente tiro del rival y especialmente el penal de Leandro Paredes, en el Hard Rock Stadium.

Como era de esperarse, el desempeño de Gallese en el partido se volvió tendencia, ya que muchos internautas, a pesar del sinsabor por la derrota, aprovecharon en bromear con la situación asegurando que él sabe atajar muy bien porque tiene experiencia en "ocultar todo" en referencia a su pasada infidelidad a su esposa Claudia Díaz, en el 2019.

"Bien, Gallese. Como buen infiel, tapa todo", "jajaja", "así son los infieles pues", "San Gallese", "jajaja así es Gallese", "lo único bueno que tenemos en Perú", "te rezo Gallese, te rezo Gallese, pero no te merecemos", "me encanta, pero Gallese no te merecemos", "Gallese podrá fallarle a su esposa, pero jamás a nosotros los peruanos", expresaron algunos internautas en la plataforma de X (antes Twitter).