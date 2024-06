¡Decepcionado! Hincha lanza polémico pedido a Paolo Guerrero: "Retírate como la leyenda que eres"

30/06/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Un hincha peruano no dudó en pedir que Paolo Guerrero dé un paso al costado de la Selección de fútbol por el bajo rendimiento físico que ha demostrado en la cancha en los partidos de la Copa América.

Perú perdió 2-0 ante Argentina el día de ayer, lo que generó su eliminación en el torneo internacional y la decepción de todos los hinchas que mantenían la esperanza de poder mantenerse en la lucha.

¡No quieren a Guerrero!

En el material audiovisual, de solo 47 segundos de duración, se ve cómo un hincha, quien luce la camiseta 'Blanquirroja', se encuentra con el rostro afligido por la caída del equipo y lanza un peculiar pedido al goleador histórico, Paolo Guerrero.

Aseguró que es momento de que el 'Depredador' ya no siga más con el equipo y le dé oportunidades a otros jugadores más jóvenes, ya que debido a su edad no está mostrando un buen juego en la cancha.

Además, alega que todos le agradecen por los buenos momentos y la alegría que ofreció en los inicios de su carrera deportiva, pero era mejor su retiro antes de seguir manchando su reputación como "la leyenda del fútbol peruano".

"Paolo, gracias por tanto, pero retírate, por favor. Retírate como la leyenda que eres, da un paso al costado de la Selección porque ya no lo necesitas y cada vez el cuestionamiento contigo es peor, ya no corres, no presionas, es parte de la edad, del estado físico. Ya no te da para estar en la Selección", se le escucha decir al hincha en el clip de @futbool3m.

"Suficiente Paolo"

Aprovechó en dar las gracias por las alegrías que dio al ser el capitán que el Perú necesitaba en su momento, pero reiteró que solo podría jugar para la Liga 1, pero no para torneos que exige un mayor desempeño.

"Seguramente para la Liga 1 sí, pero no para la Selección. Da un paso al costado, el pueblo peruano te lo agradece, pero ya no más. (...) Gracias por llevarnos al Mundial, por hacernos ilusionar en el 2018 y ser el capitán que el Perú necesitaba, pero ya da un paso al costado", concluyó.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que apoyaron lo señalado por el joven hincha, pero otros salieron en defensa del hijo de Doña Peta, indicando que él no tiene la culpa de la derrota de Perú sino de las malas estrategias del DT Fossati.

"La culpa no es de Paolo es del técnico que lo llama cuando sabe que ya no tiene actividad", "no solo Paolo, toda su promoción", "que se retire, hace daño al fútbol peruano", "ya pasó su tiempo", fueron algunas de las reacciones en TikTok.

De esta manera, un hincha peruano sorprendió a todos al pedir que Paolo Guerrero deje la Selección tras su eliminación de la Copa América.