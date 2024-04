Hombre en SHOCK al despertar con un cocodrilo a su lado: "Durmiendo con el enemigo"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y sorprendentes, como el ocurrido en una la playa Boca de Iguanas, en la bahía de Tenacatita, Jalisco, en México, donde un turista descansaba tranquilamente dentro de su carpa hasta que se da cuenta de que a su lado había un cocodrilo.

Muchas personas van a la playa para divertirse bajo el sol y la arena, ya sea entre amigos o familiares. Incluso deciden acampar y permanece ahí durante todo un fin de semana para vivir distintas anécdotas y experiencias.

El material audiovisual, que se compartió en X (antes Twitter), se ve cómo un bañista dormía plácidamente en las garras del peligro, pues uno de sus amigos llega al lugar donde acampaba y se llevó la gran sorpresa.

En la escena se ve al hombre dentro de la carpa y su cabeza estaba casi al lado de un cocodrilo que también descansaba cerca, como si fuera parte "de su club".

"Mira tú, Cabrera. Aquí en Boca de Iguanas, amaneciendo, martes 26 de marzo, Semana Santa. Vénganse a acampar. No quiero ni despertar a mi compa, no vaya a estirar la mano y este hijo de la ching*d*a le pegue una mordida", dijo la persona que grabó el clip, sin saber qué hacer para que el animal no los atacara.