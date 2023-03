"¡Es un tatuaje machista!": Tatuadora se niega a realizar un tattoo

24/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchas personas buscan el tatuaje perfecto que demuestre lo que están sintiendo en ese momento de sus vidas, y a veces son los familiares quienes están en contra de que marquen sus cuerpos con tinta. Sin embargo, esta vez fue una tatuadora quien se opuso a cumplir con las exigencias de su clienta.

Leidy Mora, la tatuadora, reveló en TikTok que una clienta llegó a su negocio para que le realice un tatuaje con "trasfondo machista" que decía "Propiedad de Víctor por siempre", generando la indignación de la joven y que no dudó en contar su anécdota a través de un video en la plataforma china.

Durante el video comienza a relatar que a lo largo de su carrera como tatuadora ha cometido varios errores. "Con el paso de los años, he hechos tatuajes así y me he arrepentido", narra en el clip que se ha viralizado en redes sociales.

"Es un tatuaje machista"

Además, Mora indica que le respondió a su clienta que no pensaba hacer ese diseño porque consideraba que iba en contra de su ética. "En el estudio no se realizan diseños que atentan contra la moral de la mujer", comentó indignada al ver el diseño del tatuaje.

Asimismo, no dudó en decirle a su clienta y a todos sus seguidores de TikTok que ella no era una "cosa" y que no tenía la necesidad de marcar su cuerpo como si le perteneciera a otra persona, y que toda esa situación no era un "chiste".

Se negó rotundamente al tatuaje

"Me negué a hacer un tatuaje y no sé cómo llamar a esto, sororidad, ética, o que simplemente no quiero ser parte de estas cosas. Se me hace feo negar un tatuaje, pero se me hace más feo tatuarle a alguien 'propiedad de Víctor'. (...) Por qué alguien se quiere tatuar propiedad, tú no eres una cosa, me parece triste, esto no era un chiste, era una cotización en serio. Todavía estoy en shock de que alguien quiera tatuarse 'propiedad de Víctor'", comentó exaltada en el video.

Seguidores reaccionan

Los seguidores de la cuenta de @leidymora_666 no dudaron en expresar sus opiniones sobre el caso de Leidy Mora al negarse a hacer un tatuaje a su clienta.

"Ojalá que el haberle negado el tatuaje la haga pensar mejor", "Es lo mejor, nadie debería hacerlo, sobre todo por amor propio", "Pues, me encantó tu respuesta, está bien amar, pero eso suena como si fueras un objeto", "La verdad es que tienes razón, "Ojalá nadie quiera hacerlo", "Te amo, mil gracias por no hacerlo", "Soy tatuadora y a mí me ha tocado tapar tantos tatuajes así", "Ya estoy en contra de tatuajes de parejas, ahora menos con uno diciendo 'propiedad'", comentaron algunos usuarios.