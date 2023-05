"La vida es una sola": Bisabuela conmueve al realizarse su primer tatuaje

19/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintos casos virales donde las protagonistas son nuestras abuelitas. Algunas se muestran bailando, realizando retos de cocina, juegos y distintas dinámicas. Es así como un video publicado por la cuenta de @guada.kelly, enterneció a todos al conocer la historia de unos jóvenes que acompañaron a su bisabuelita a cumplir uno de sus sueños.

"Desde hace años deseaba hacerse un tatoo"

En el material audiovisual se ve cómo unos jóvenes se encuentran en un auto con su bisabuela y se dirigen a un local para que ella pueda cumplir su sueño de tener su primer tatuaje a sus 91 años de edad.

"Yendo a tatuarnos con mi bisabuela de 91 años. La persona más longeva en tatuarse, ¿rompimos récord? Estuvimos casi un año pensando en hacerlo y obviamente ella dijo que sí desde el primer momento. La idea era que todos sus bisnietos nos hagamos un tatuaje con ella. Estuvimos mucho tiempo decidiendo qué nos hacíamos, porque queríamos que tuviera un significado y nos decidimos por los tulipanes", se lee en la descripción del video donde la adulta mayor se ve muy entusiasmada.

Cada uno de los jóvenes completó su sesión tranquilamente hasta llegar al momento de su bisabuela. Ella estuvo sonriente en todo momento y calificó el trabajo de la artista como "una maravilla". En ningún momento se la vio con miedo, todo lo contrario, estuvo contenta con el resultado y por compartir una grata experiencia junto a sus bisnietos.

¿Cómo reaccionaron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de los seguidores de la cuenta de TikTok, quienes no dudaron en aplaudir el tierno gesto de los chicos por acompañar a su bisabuela a realizarse su primer tatuaje y nunca dejarla sola. Mientras que otras personas comenzaron a recordar algunas de sus más entrañables anécdotas vividas con sus abuelitos.

"Se puede ver el amor tan puro que hay entre la bisabuela y sus bisnietos", "es de los videos más hermosos que he visto", "se me llenaron los ojos de lágrimas recordando a mis abuelas que ya no las tengo, que hermosa, esos momentos valen oro", "tan linda la señora", "amo a la nonita", "yo cuando sea independiente y me dejen tatuarme... seré la abuela", "qué hermosa tu abuela. Tienen el millón, lo que me hubiese gustado que mi abuela me quisiera así, cuídenla mucho, su cara lo dice todo", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.