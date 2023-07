¡Increíble! Personas reaccionan de forma insólita al encontrar un celular en el piso

19/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos muestra una gran variedad de casos insólitos y sorprendentes, así como retos y bromas virales. Es así como un video compartido por la cuenta de @victorrangel0179, en la famosa plataforma china de TikTok, se ve cómo dos hombres tratan de ser el 'ganador' de un celular que vieron tirado en el piso.

¿Quién obtuvo el celular?

En el material audiovisual, de 16 segundos de duración, se ve cómo en el exterior del Mercado Central, en el Cercado de Lima, las personas caminan tranquilamente, pero son dos peatones que notan la presencia de un celular en el piso y en un intento de conseguirlo, no dudan en poner su pie y ser el primero en atraparlo.

Un hombre vestido con uniforme militar y sosteniendo un par revistas, trata de ganarle a otro sujeto, pero este último le gana y pone el pie sobre el celular.

El señor de gorra y casaca azul, mostraba una gran sonrisa al ver que salió victorioso, pero todo cambió cuando trató de levantar el móvil y darse cuenta de que todo se trataba de una broma, ya que se encontraba bien pegado en el suelo.

Las demás personas que se encontraban alrededor del lugar de los hechos, tomaron con buen humor la escena y rieron a carcajadas por ver cómo ambos hombres trataban de ser ganadores, pero fueron decepcionados y víctimas de la broma de un ambulante.

¿Qué dijeron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que señalaron que ellos también podrían dado "todo su esfuerzo" para conseguir un objeto de gran utilidad tirado en el piso, ya que muchas veces, algunos hallan plata y no dudan en recogerlo.

"Yo pasé por ahí y vi el celular, pero pensé que era una forma de robo, por eso no lo recogí", "allí se nota que la gente no tiene ni un sol en el bolsillo", "también vi eso en la avenida Emancipación. Ponen monedas de 5 soles y por suerte no me grabaron", "esa dignidad que se pierde en ese momento no se recupera más nunca", "no le tiene miedo ni al militar", "demostraron su fuerza", "cualquiera, nadie es perfecto", "yo igual me lo llevo, el que lo encuentra se lo lleva", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip generó que muchos dejaran sus más divertidas opiniones y recordaran algunas de sus experiencias similares en las calles limeñas, tal como demostraron dos hombres en su intento de ganar un celular tirado en el piso.