¡Indignante! Policía enojada porque compañero la multó tras cometer infracción

Un video compartido en redes sociales está generando indignación entre miles de internautas. En ese sentido, el caso engloba a una policía furiosa con un compañero por colocarle una multa tras cometer una infracción.

Así es, la agente se estacionó en una zona prohibida y al percibir esta falta, otro uniformado la decidió amonestar. Pese a que no existen exclusiones, la fémina terminó llorando y mostrando su impotencia por las acciones del miembro policial.

Los usuarios de redes sociales aplaudieron el profesionalismo de los agentes para amonestar a una compañera.

A detalle, la fémina apuntó que amonestar a un compañero es de "mala onda". La mujer en ningún momento reflexionó sobre sus acciones, sino que divulgó una serie de excusas para defender su postura.

"Qué mala onda que los propios compañeros te quiten la placa del particular, que mala onda si no informan, que mala onda que entre compañeros nos hagamos la maldad (...) Miren ya se va la unidad, que mala onda, ya me quitaron la placa", mencionó en el video compartido en TikTok.