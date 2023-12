¡Insólito! Secuestran 'Niño Jesús' de pesebre navideño y exigen alrededor de 8 mil soles para regresarlo

Un caso insólito se registró en una localidad de España, donde un grupo de presuntos delincuentes revelaron en su cuenta de TikTok, que 'secuestraron' al Niño Jesús del pesebre que se armó para celebrar las fiestas navideñas, una época que debería ser de unión familiar y reine la paz.

Muchos desean celebrar Nochebuena junto a sus seres queridos, que siempre les demostraron apoyo incondicional, y algunos municipios deciden decorar las calles con luces, armando grandes árboles navideños, así como el tradicional nacimiento, con tal de que las familias tengan un espacio de entretenimiento.

A través de las redes sociales, los delincuentes revelaron imágenes donde aparecían al lado de la gran figura representativa del niño Jesús sobre una cama, al mismo tiempo amenazaron con "hacerle daño" si no recibían pronto el dinero por el rescate, que era alrededor de 2 mil euros (8,200 soles).

Aunque muchos internautas consideraban que el video se trataba de una broma realizada por un grupo de jóvenes, se dieron cuenta de que era real cuando llegaron hasta el pesebre y vieron que la imagen del pequeño hijo de Dios ya no se encontraba allí, por lo cual exigieron a las autoridades investigar el caso, dejando entrever que no sería el único Niño Jesús secuestrado.

Incluso, en una siguiente imagen, se ve a uno de los delincuentes robar a Jesús y salir corriendo hacia un coche en el que le esperaba su cómplice.

Tras percatarse que el video se volvió viral y que la policía de su localidad estaban tras sus pasos, los malhechores dejaron en un contenedor la gran imagen y fueron detenidos para iniciar las investigaciones correspondientes. ¡El Niño Jesús volvió al pueblo Alicante!

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que se mostraron indignados con el caso y lamentaron que la inseguridad ciudadana incremente y que, incluso, no se tenga respeto ni por las imágenes religiosas.

"Ni el Niño Jesús se salva de la delincuencia", "ja, ja, ja, yo cuando me quede sin plata", "ya no saben ni qué robar", "no puedo creerlo", "este país es surrealista", "Dios los castigará", "secuestraron al hijo de Dios", "no tienen miedo al castigo divino", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.