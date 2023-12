¡Insólito! Taxi con 'enorme gorro de Navidad' sorprendió en las calles: "El carro de Santa"

11/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

TikTok se ha convertido en el rincón donde se pueden encontrar los videos más insólitos que uno se puede imaginar. Esta vez, un corto se hizo tendencia al mostrar un taxi con un 'enorme gorro de Navidad' circular por las calles.

"Trineo moderno"

El clip viral titulado: "Ya se siente la Navidad" le pertenece a la cuenta @mayradelucio42 y nos muestra un peculiar suceso en una avenida del país charro.

La Nochebuena está a la vuelta de la esquina y los cortos más randoms abundan en la plataforma china. Es así como, un registro audiovisual de un usuario ha dado la vuelta al mundo al presentar un hecho inusual por la av. Paseo de la Reforma en Ciudad de México.

El lugar conocido por el famoso 'Ángel de la Independencia' se hizo tendencia al mostrar a un carro que realiza el servicio de taxi en su comunidad con un particular artículo encima: un gorro de navidad muy grande.

Este objeto, cubría toda la superficie de la parte de arriba de la unidad móvil estacionada a la espera de nuevos clientes que quieran hacer de su viaje una experiencia diferente y sin igual hacia la zona de su destino.

Ante esta innovación, cualquier persona que pasaba por la avenida no dejaba de asombrarse por lo visto. Y el responsable de este viral, no esperó nada para difundir este corto que ha hecho el preferido por muchos cibernautas hasta la fecha: 3.2 millones de reproducciones ha tenido este material audiovisual.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, este corto de 7 segundos de duración generó el interés de muchos cibernautas en la plataforma asiática, ya que hasta el momento cuenta con 145 mil me encantas, 612 comentarios y 13.4 mil guardados.

El inusual arreglo de un taxi por su conductor tuvo los mejores y diversas apreciaciones: "La Navidad rifa", "Vocho-Claus", "lo llegué a ver", "quiero ese gorro", "ya huele a Navidad", "súper espectacular", "cuando tenga mi primer carro no diré nada pero habrán señales", "la nueva moda", "el carro de Santa", "dónde mandaste hacer ese gorrito", "tutorial del gorrito, por fa", "elegancia pura", "me encantó muy original", "alucinante", "Ciudad de México", "el carro navideño no existe: el carro navideño...", "le faltó la barba", "si lo ve Santa te lo cambia por su trineo".

De esta manera, un taxi con un 'enorme gorro de Navidad' llamó la atención de los transeúntes en las calles de México y los más diversos comentarios en TikTok.