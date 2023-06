Invitados olvidan regalos y payasita propone transferencias vía Yape para alegrar el cumpleañero

16/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las fiestas infantiles siempre son momentos llenos de diversión y sorpresas, y recientemente un video viral ha dejado en evidencia una situación peculiar. En el clip de TikTok se puede apreciar cómo una payasita se sorprendió al darse cuenta de que algunos invitados no habían llevado regalos para el agasajado. Ante esta situación, tomó una decisión ingeniosa utilizando el código Yape de los padres del cumpleañero para que hagan transferencias.

Payasita propone donaciones vía Yape

El video, publicado por la usuaria @XimiChurry, muestra a la animadora recorriendo el lugar del evento con el código QR Yape de los padres del niño, invitando a los asistentes a escanearlo y hacer sus contribuciones a través de la aplicación.

Con gran energía y entusiasmo, la payasita intentaba convencer a los invitados de la importancia de dar un regalo al cumpleañero. Momentos después, se puede observar cómo algunas señoras levantan sus celulares y tratan de escanear el código Yape. Incluso, se escuchan las notificaciones de la aplicación mientras se lleva a cabo esta inusual recolección de regalos.

Al finalizar el video, la payasita agradece a todos los presentes y hace hincapié en que no hay excusa para no dar un regalo, mencionando el uso de Yape como una solución conveniente. El clip viral de TikTok fue compartido con la leyenda: "No hay excusa para no dar regalo, ¡yapea!".

Hasta el momento, la publicación ha superado las 62.700 reproducciones en la plataforma y ha acumulado más de 138 impresiones de favoritos, lo que indica una respuesta positiva por parte de los usuarios.

Si bien los comentarios del video fueron desactivados, queda claro que esta estrategia ingeniosa por parte de la payasita ha sido bien recibida y ha generado interés en las redes sociales. El hecho de utilizar el código Yape para recibir regalos en una fiesta infantil sin excusas ha capturado la atención de los usuarios, quienes han compartido y difundido el video.

Una enseñanza inolvidable

Este inesperado giro en la celebración de cumpleaños demuestra que la generosidad y la creatividad pueden convertir un momento aparentemente desafortunado en una experiencia memorable.

Gracias a la propuesta de la ingeniosa payasita, los invitados encontraron una manera única de expresar su cariño hacia el cumpleañero, a través de donaciones vía Yape. Esta transformación solidaria no solo alegró al festejado, sino que dejó una huella duradera en todos los presentes, recordándoles el poder de la empatía y la capacidad de hacer felices a los demás de formas inesperadas.