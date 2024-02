Joven se sorprende con singular carro modificado en las calles de Chiclayo: "Un transformers peruano"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde un hombre dejó sorprendido a más de un transeúnte en Chiclayo porque modificó su vehículo tico hasta parecerse a uno deportivo, de gran valor económico.

En el material audiovisual, de solo 11 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven identificado como Jan Carlos caminaba tranquilamente por las calles de la ciudad norteña y de pronto algo le llama mucho la atención que decidió compartirlo con todos sus seguidores en la famosa plataforma china.

Se dio cuenta de que a lo lejos hay un auto de color rojo, que parecía ser un deportivo o uno convertible, pero cuanto más se acerca a él se percata de que es un vehículo antiguo, pero que fue modificado para el gusto de su dueño. Algunos internautas tomaron con buen humor la escena, en especial por considerar que "tiene su propio aire acondicionado" ante la ola de calor en el país.

"Tú me dices y yo paso", se lee en la breve descripción del clip que logró miles de interacciones y alrededor de 2 millones de reproducciones, en TikTok.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y señalar que los peruanos siempre son creativos e ingeniosos hasta el punto de comparar el auto con la de la película famosa 'Transformers'.

"Si vas a pagar de combustible como si fuera moto, pos si yo lo compraría", "yo le he dicho si no es digno de mí, no subo", "dónde es que lo convierten así", "grandes privilegios", "jajaja, nada que envidiar a un Transformer", "es un convertible, y está abierto porque es verano", "es que Chiclayo es otra cosa", "ese tico está elegante", "peor es andar a pie", "nada que envidiar a los extranjeros", "los peruanos somos creativos", "Perú nunca deja de asombrarme", "vaya deportivo", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.