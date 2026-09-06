Perro se escapa, devora tres pollos a la brasa y sus dueños terminan pagando S/60

06/09/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un paseo cotidiano terminó de manera inesperada cuando Pancho, un pequeño perro, desapareció durante algunos minutos y terminó dentro de una pollería. El animal comió tres pollos a la brasa, mientras sus dueños tuvieron que asumir posteriormente el costo de los alimentos afectados.

Las cámaras confirmaron lo ocurrido

El incidente ocurrió mientras los propietarios de Pancho caminaban con él. En un momento de descuido, perdieron de vista al animal y poco después fueron advertidos por trabajadores de un restaurante cercano sobre lo ocurrido con la mascota dentro del establecimiento.

Los trabajadores señalaron que Pancho había ingresado al restaurante y comido tres pollos a la brasa. Ante la sorpresa por la cantidad de comida que habría consumido el perro, su dueño pidió revisar las cámaras de seguridad para comprobar lo sucedido.

Las imágenes despejaron las dudas y mostraron que Pancho efectivamente había comido los tres pollos a la brasa. Tras comprobarse el hecho, los propietarios del establecimiento solicitaron a la familia asumir el costo correspondiente por los productos que habían sido afectados.

La cuenta ascendió a S/60, monto que los dueños de Pancho aceptaron pagar después de revisar las grabaciones del restaurante. Así, la familia asumió directamente el valor de los alimentos consumidos por la mascota.

La comida terminó entre perros abandonados

Luego de cancelar el monto solicitado, la familia decidió llevarse los restos y las porciones de pollo que quedaron disponibles. La comida no fue desechada, sino que posteriormente fue destinada a otros animales que se encontraban en situación de abandono en las calles cercanas.

Los propietarios de Pancho recorrieron la zona después del incidente y repartieron parte del pollo entre perros abandonados. La decisión permitió aprovechar los alimentos restantes, según la información difundida sobre el caso y el contenido compartido posteriormente en redes sociales.

El hecho fue registrado y difundido mediante la cuenta de TikTok @doshumanosypancho, donde se compartieron imágenes relacionadas con la travesura de Pancho y el momento posterior. La publicación también mostró la decisión de entregar comida a otros perros encontrados durante el recorrido.

#perritostiktokers ♬ original sound - Rhythmic Music @doshumanosypancho Respuesta a @Bethel Messías Vera Lo que empezó como una travesura de Pancho 🐶🍗terminó convirtiéndose en algo bonito. Un poco de comida para los firus de la calle 🐕❤️ Al final, esos 3 pollos también sirvieron para compartir 🥹✨ No compres una mascota, adopta a un amigo. 🐾✨ #animalestiktok

La historia de Pancho comenzó con una desaparición momentánea durante una caminata y terminó con sus dueños pagando S/60 por tres pollos a la brasa. Las cámaras del restaurante fueron utilizadas para comprobar lo ocurrido y establecer la responsabilidad por los productos consumidos.

El caso también dejó como resultado el reparto de los alimentos restantes entre perros en situación de abandono, después de que la familia asumiera el pago solicitado por la pollería. La información fue difundida recientemente y tuvo como protagonista al pequeño perro llamado Pancho.