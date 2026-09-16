Perro frustra robo de celular al enfrentarse a ladrón armado en Bogotá: redes sociales lo aplauden

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un perro se convirtió en protagonista de un insólito episodio ocurrido en Bogotá, Colombia, luego de intervenir para defender a su dueño durante un intento de robo de celular. El animal se enfrentó a un delincuente armado con un cuchillo y logró que la víctima pudiera alejarse del lugar antes de que el asaltante escapara.

Perro enfrenta a ladrón

El hecho ocurrió el pasado 9 de septiembre en el barrio Primero de Mayo, ubicado en la localidad de San Cristóbal, al sur de la capital colombiana. Según las imágenes registradas por una cámara de seguridad, un joven caminaba por un andén acompañado de su mascota cuando una motocicleta se aproximó al lugar.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, uno de los ocupantes descendió del vehículo y se dirigió hacia el ciudadano con la intención de arrebatarle su teléfono celular. El sujeto portaba un cuchillo y utilizó el arma blanca para amenazarlo, generando un momento de tensión mientras la víctima permanecía junto a su perro.

Sin embargo, la situación cambió cuando el animal reaccionó al notar que su dueño estaba siendo amenazado. El perro corrió hacia el delincuente y se enfrentó directamente con él, obligándolo a retroceder y regresar hacia la motocicleta en la que había llegado junto a su cómplice.

#BOGOTÁ. Un verdadero héroe de cuatro patas defendió a su dueño de un asalto con cuchillo el pasado 09SEP, en el b/Primero de Mayo, loc/San Cristóbal. El valiente perrito reaccionó de inmediato para proteger a su amo cuando un individuo descendió de una motocicleta para robarle... pic.twitter.com/Dip1YzDp48 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) September 16, 2026

Redes aplauden a perro héroe

Gracias a esta intervención, el ciudadano consiguió alejarse del lugar sin que el delincuente lograra apoderarse de su celular. Después de ahuyentar al atacante, el perro regresó junto a su dueño, protagonizando una escena que rápidamente llamó la atención de los usuarios de redes sociales.

Las imágenes del intento de robo fueron difundidas posteriormente y permitieron conocer parte de lo ocurrido. Hasta el momento, no se ha precisado si los responsables fueron identificados o detenidos. Sin embargo, el can de ganó el cariño de los internautas, que lo felicitaron por su valentía.

"Ese perro sí entendió la misión: proteger a su dueño en todo momento", "Más fiel que muchos humanos. El perrito no dudó ni un segundo en defenderlo", "El verdadero héroe de esta historia tiene cuatro patas", "El ladrón seguro no esperaba que el perro saliera a defender a su dueño", expresaron.

Es así que, el insólito episodio ocurrido en Bogotá dejó como protagonista a un perro que reaccionó ante el peligro y defendió a su dueño de un delincuente armado. Aunque no se ha confirmado la captura de los responsables, las imágenes del momento se difundieron rápidamente y generaron diversas reacciones entre los usuarios de redes sociales.