"Spider-Man Way": nombran calle en honor al superhéroe de Marvel en Nueva York

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El famoso superhéroe de Marvel, Spider-Man, ya cuenta con su propia calle en Nueva York, Estados Unidos. Desde el 12 de octubre cuenta con un rincón en Forest Hills, bautizado en su honor en Queens, el distrito neoyorquino que forma parte de su historia desde hace décadas.

Spider-Man ya cuenta con su propia calle en Nueva York

En una ceremonia celebrada ayer se instaló un letrero que bautiza como 'Spider-Man Wat' la intersección de Ingram Street y Ascan Avenue. Esta iniciativa conecta la historia del personaje ficticio con el barrio que forma parte de su identidad en sus cómics.

Este acto reunió a residentes, fanáticos y funcionarios que destacaron la influencia del hombre arácnido en varias generaciones. Más que un reconocimiento a sus poderes. este nombramiento busca recordar que Peter Parker ha logrado conectar con tantas personas.

La ubicación de la calle hace referencia a una historieta que se publicó en 1989 en la que se revela que el domicilio de Peter Parker vivía en el número 20 de Ingram Street. Esta iniciativa fue propuesta por Lynn Schulman, concejal de la ciudad de Nueva York, quien destacó la importancia del personaje para Forest Hills y Queens.

Vale señalar que, aunque Spider-Man lucha contra amenazas, su historia al igual que cualquier otra persona también se encuentra acaparada por problemas familiares, responsabilidades económicas y decisiones difíciles, carcaterísticas que lo distinguen de otros héroes.

Las cuentas oficiales de Spider-Man y Marvel compartieron a través de sus redes sociales las imágenes exclusivas de la ceremonia y las reacciones de los asistentes. Con este post se logró que seguidores de otras ciudades y países se sumen al festejo por este reconocimiento.

Reconocimiento poco habitual

Desde su aparición en las historietas de Marvel, Spider-Man se ha convertido en uno de los superhéroes más reconocidos del mundo. Su historia se ha extendido a través de adaptaciones cinematográficas, producciones televisivas y hasta videojuegos.

Ahora esta designación de Spider-Man Way constituye un reconocmiento poco habitual para un personaje que es ficticio, pero corresponde a la relación que se ha creado a raíz de sus cómics entre Peter Parker y el barrio neoyorquino de Queens.

En conclusión, Spider-Man, ya cuenta con su propia calle en Nueva York, Estados Unidos. Se instaló un letrero que bautiza como 'Spider-Man Wat' la intersección de Ingram Street y Ascan Avenue. La ubicación de la calle hace referencia a una historieta que se publicó en 1989.