¿Cómo hacer el trend de la historia de amor zombie con IA? Sigue estos pasos para crear tu video viral

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La historia de amor zombie se ha convertido en una tendencia viral por su combinación de escenas oscuras con un desenlace emotivo. El video comienza en un escenario apocalíptico, donde una persona se encuentra con alguien que ha sido transformado en zombie.

Aunque la situación parece sacada de una película de terror, el protagonista decide no atacar y termina abrazando a su ser querido.

¿Cómo crear el video de amor zombie con inteligencia artificial?

El momento más llamativo ocurre cuando la escena cambia de una atmósfera sombría a un recuerdo feliz, con ambos personajes juntos bajo la luz del sol.

Para recrear esta secuencia, una de las alternativas es utilizar la plantilla Zombie Love Story de ZOOOP AI, que permite generar un video vertical a partir de dos fotografías.

Estos son los pasos que debes seguir:

Elige dos fotografías: selecciona una imagen de la persona que se transformará en zombie y otra de quien permanecerá humano. Procura que los rostros sean reconocibles.

selecciona una imagen de la persona que se transformará en zombie y otra de quien permanecerá humano. Procura que los rostros sean reconocibles. Selecciona el escenario: utiliza la plantilla para recrear el encuentro en un ambiente apocalíptico, como una carretera abandonada o una calle cubierta de niebla.

utiliza la plantilla para recrear el encuentro en un ambiente apocalíptico, como una carretera abandonada o una calle cubierta de niebla. Genera el video: la herramienta construye la secuencia con el encuentro, los momentos de tensión y el abrazo final.

la herramienta construye la secuencia con el encuentro, los momentos de tensión y el abrazo final. Revisa el resultado: comprueba que los rostros se parezcan a las personas de las fotografías y que la transición entre las escenas se vea como esperabas.

comprueba que los rostros se parezcan a las personas de las fotografías y que la transición entre las escenas se vea como esperabas. Compártelo en tus redes: el formato vertical está pensado para plataformas como TikTok e Instagram Reels.

Puedes ingresar a la herramienta desde este enlace: ZOOOP AI. Ten presente que las funciones y condiciones de uso pueden variar.

Pareja, mascota o familia: ¿qué versiones puedes recrear?

Una de las características de esta tendencia es que no está limitada a las relaciones románticas. También puedes adaptar la historia a otros vínculos importantes.

Con tu pareja: uno de los protagonistas aparece convertido en zombie y el otro decide acercarse para abrazarlo. El cambio hacia un recuerdo feliz aporta el toque romántico que caracteriza al trend. Con tu mascota: puedes recrear una escena en la que tu perro o gato aparece transformado, pero conserva rasgos reconocibles, como su pelaje o collar. El desenlace puede mostrar un reencuentro en un parque soleado. Con familiares o amigos: también es posible adaptar la historia para representar a tu mamá, papá, hermanos o mejores amigos, con un final que destaque el cariño entre ambos.

Antes de subir las fotografías, asegúrate de contar con la autorización de las personas que aparecerán en el video y revisa las condiciones de privacidad de la plataforma que utilices.

Crear el trend de la historia de amor zombie con inteligencia artificial es una alternativa para convertir fotografías en una breve secuencia cinematográfica sin necesidad de editar cada escena manualmente. La clave está en elegir imágenes adecuadas, revisar el resultado y adaptar la historia al vínculo que deseas representar.