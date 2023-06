¡Juan mecánico es cosa del pasado! Mujer fue descubierta chateando con su amante

01/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¿Infidelidad a la vista? Una joven decidió compartir en un video de TikTok cómo una mujer chateaba con su amante por WhatsApp, mientras que su esposo estaba sentado al lado; sin embargo, la forma en que lo tenía guardado causó su asombro y la de muchos de sus seguidores.

En este nuevo caso de infidelidad, la mujer que viste blusa en color verde se encuentra sentada en una mesa junto a su esposo en donde un grupo musical está amenizando la fiesta. Ella sostiene su celular en una mano mientras habla amenamente con su pareja, pero lo que él no sabe es que lo está engañando.

Como "Pestañas" para no levantar sospechas

El dueño de la cuenta del video compartido, realiza un zoom en la conversación de la mujer y en él se lee: "en la noche ya que se duerma puedes pasar por mí, yo te aviso a qué hora", mientras que el amante sigue acordando dónde se llevará a cabo su encuentro clandestino.

La señora usó un método muy peculiar para que su pareja no se dé cuenta ni tenga sospechas de que la persona con quien habla es un hombre. ¿Cómo?, pues lo guardó como ¡pestañas!

"Sí, yo creo que como a las 12. Ya se está poniendo borracho, se va a dormir temprano", responde la mujer a lo que "Pestañas", la persona con quien se reuniría respondió: "Ok, estoy al pendiente".

¿Cómo reaccionaron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió viral y generó cientos de comentarios realizados por personas que no dudaron en lamentar la situación del pobre hombre, quien no tenía idea de que estaba siendo engañado 'en su propia cara'. Otros usuarios manifestaron que ya no se puede confiar en nadie y que era triste ver que un amor de tu vida te 'pague mal'.

"Servicio de pestañas a las 12", "ya te ganaste un espacio en el infierno", "Así como 'Juan el mecánico', llegó 'Pestañas'", "por eso siempre hay que revisarles el teléfono", "qué veo aquí, una heroína sin capa", "normalicemos ser honestos y dejar la relación antes de engañar", "que tal que el pestañas es al que le canta y lo está grabando para recuerde ese bello momento donde ella le canto, siempre pensando mal", fueron algunas de las principales reacciones en TikTok.

Además, otros internautas señalaron que la mujer que fue expuesta conversando con su amante por WhatsApp debería ser honesta con su pareja y decirle que ya no lo quiere, en vez de jugar a "doble cara".