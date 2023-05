¿Sufriste una infidelidad?: Te enseñamos 5 maneras de afrontar un corazón roto

17/05/2023 / Exitosa Noticias / Consejos

Atravesar una etapa de infidelidad puede ser muy dolorosa, al principio, ya sea por el tiempo y tipo de relación que hayas llevado con tu pareja. Sin embargo, no todo es eterno en la vida, esto algún momento pasará y nosotros te enseñaremos 5 maneras de afrontar un corazón roto. Empecemos.

Cinco formas de superar una infidelidad

1. La sinceridad ante todo

Si sientes que ya no es lo mismo en tu relación, por más que hayas intentado de múltiples maneras mejorarla, es mejor decir: "aquí la dejamos". Y sí, esta pequeña, pero significativa frase te ayudará a darte un primer respiro de lo que pueda pasar después.

Replantearte muchas cosas en tu lado personal es tu derecho y evitar malos entendidos con tu pareja actual es lo acertado. No puedes dar un siguiente paso y explorar nuevas alternativas a tu actual novio(a) sin haberle sido lo suficientemente sincero y decirle los fallos irreconciliables de por qué tu relación no da para más.

Rehacer tu vida al lado de otra persona es saludable; sin embargo, deja en claro primero las cosas con tu ex.

2. No esquives el dolor

"Ojos que no ven, corazón que no siente" no es lo acertado en estos casos. Si te fueron infiel la tristeza y la decepción son emociones recurrentes que no se pueden evitar; pero esquivarlos o negarlos no te ayudarán en nada, solo incidirán en la sensación de desasosiego propio de ese estado.

Lo ideal es que te replantees y tomes decisiones que te ayuden a afrontar esta etapa dura que estás pasando.

3. Replantearte por qué quieres continuar

Algunas personas al descubrir que sus parejas les han sido infieles no son capaces de terminar radicalmente una relación, sea por la costumbre o por miedo a quedarse sola(o), la dependencia emocional supera al bienestar personal en algunos casos.

Si estás pasando por esto, es mejor que pongas en una balanza los pros y los contras de "querer seguir en esa relación" y perdonar al infiel de tu pareja.

4. No te victimices

Al sentirte traicionado por tu pareja muchas veces te conlleva a la victimización, en reprocharle al otro la conclusión de tu relación. Sin embargo, no miras más allá de tus ojos y no te autoanalizas en qué fallaste o qué circunstancias conllevaron a que se desencadene este proceso.

Con esto no se plantea que te sientas culpable por lo que sucedió, pero el autoanálisis te podría ayudar a ver tus errores y replanteártelos en una nueva relación a futuro. Así que no desmayes en chantarle al otro toda la culpa, examínate a ti misma y replantéate te traerá beneficios.

5. Sé resiliente

Terminar con tu pareja no significa que se te acabe el mundo. Es una experiencia más que te proporciona la vida y que te ayudará a mejorar y replantearte lo que quieres para ti realmente. "Salir adelante", más que un mantra es una forma que te permitirá dejar atrás el dolor producido por una relación que no tenía reparo alguno.

Estas son las formas en las que puedes afrontar un corazón roto tras un proceso de infidelidad. No tomes esto como algo contraproducente, ¡sácale provecho!