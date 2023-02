Un lamentable suceso está sacudiendo las redes sociales en los últimos días. A detalle, el caso engloba a una madre soltera que fue abandonada por su novio virtual, luego de viajar desde su país hasta el extranjero.

En ese sentido, el suceso fue narrado por la misma protagonista en la plataforma social TikTok. Al respecto, la joven mencionó que su expareja cibernética compró los pasajes de avión para ella y su hija, es más, le propuso convivir cuando llegara a su ciudad.

Pese a ello, el referido nunca cumplió sus palabras; puesto que abandonó a la fémina en el mismo aeropuerto, mencionando que las fotografías colgadas en las redes y su apariencia real deslindan totalmente.

"En lo que llego acá, luego de que me mandó el pasaje, él me recibió en el terminal y todo. Ahí fue donde me dijo que no le gusté (...). Me dijo que no era la persona que había visto por fotos. No le gusté, no le gusté absolutamente nada. Me botó", dijo.