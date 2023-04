"¡Las mujeres facturan!": Joven grabó los ronquidos de su pareja y decidió venderlos

12/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La plataforma de TikTok nos muestra distintos videos de entretenimiento, gastronomía, rutinas de ejercicios y consejos de gran utilidad, como el de una joven revelando una peculiar forma de obtener dinero.

Es así como un video publicado por la cuenta de @koana, en la plataforma china de TikTok, se muestra el testimonio de Ana, una joven que no tuvo mejor idea que grabar los ronquidos de su novio y venderlos en distintas plataformas digitales de música.

"Si yo lo tengo que aguantar, pues que Spotify nos pague", manifiesta Ana en el video que cuenta actualmente con casi 6 millones en TikTok. Su peculiar idea generó la intriga de sus seguidores y no dudaron en preguntarle cómo podían hacer para también obtener ingresos económicos.

Luego, indicó que las dos canciones que subió en el perfil cuenta con únicamente 1221 seguidores, pero como lo mencionamos, también lo escuchan en otras apps, brindándole grandes ganancias como 32 dólares. "Sólo tengo arriba dos canciones pero tengo audios como para 30 más", indicó entusiasmada por su creación.

Espera que su novio no rompa con ella

En otro video, Ana indica que esperaba que su novio, al ver el clip que se viralizó en distintas redes sociales, no rompa con ella y sepa entender que todo lo hizo por el bien de ambos, para tener ahorros.

"Tengo material de sobra": seguidores reaccionan al video

El video se volvió viral en TikTok, alcanzó 7 millones de reproducciones y generó cientos de comentarios por parte de sus seguidores, donde varias mujeres manifestaron que ahora esperarán a que sus parejas queden dormidos para poner en práctica lo aprendido por los consejos de Ana.

"Me dices que he perdido dinero al no poder vender los ronquidos de mi novio por 14 años", "por qué siento envidia de que mi novio no ronca?", "info, ya tengo al novio roncador", "enséñame cómo, porque tengo material de sobra!", "tengo un perrito roncador, cuenta", "¿por qué siento envidia de que mi novio no ronca?", "lo haré con los ronquidos de los chatos", "eso es creatividad", "yo viendo este TikTok, escuchando los ronquidos del mío al lado", "conmigo se hacen millonarios", "yo subiré los de mi esposa", "mi novio ni se siente, la que ronca soy yo", "la gente ve negocio en todo", "¿cómo se monetiza?", "ahorita vuelvo voy a dormir y grabarme", fueron algunas de las reacciones de los seguidores de TikTok.

¿Cómo evitar roncar?

En algunos casos, roncar es totalmente normal y no implica ningún problema añadido; en otros es necesario su diagnóstico porque está relacionado con otras complicaciones, como la apnea del sueño, que provoca pausas de respiración durante el descanso. Conoce algunos consejos para evitar roncar: mantenerse activo físicamente, eliminar el exceso de peso, no beber alcohol, evitar cenas pesadas antes de dormir, no fumar porque el tabaco congestiona la faringe y la nariz y, mantener elevado el cabecero de la cama.