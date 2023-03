18/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La influencer Tammy Parra se ha vuelto tendencia en redes sociales, pero no por un motivo alegre precisamente, sino que anunció el fin de su relación luego de que su novio le pidió matrimonio, esto debido a que descubrió una infidelidad del hombre que la acompañaría el resto de su vida.

Anunció su matrimonio

La joven de 21 años había utilizado, hace unos días, sus cuentas de Instagram (@tammy.parra) y TikTok (@tammy.parra) para anunciar que Omar Núñez le propuso casamiento. Como se puede apreciar en los videos que compartió la chica, el sujeto le pidió la mano cerca de la Torre Eiffel, en París (Francia).

Sus fanáticos compartieron la felicidad de Tammy y Omar, y le desearon los mejores éxitos. Sin embargo, este sentimiento de alegría duró muy poco tiempo y se esfumó tras la aparición de Andy Caballero, una mujer que publicó las conversaciones que tuvo con el, en ese entonces, novio de la influencer, donde se evidenciaba que este era infiel.

Descubre infidelidad

Rápidamente el tema se puso en el ojo de la tormenta, las capturas de pantalla y videos se viralizaron de inmediato. Pese a ello, Tammy seguía confiando en la que era su pareja, por lo que incluso le pidió a los seguidores que hicieran caso omiso a las acusaciones mencionadas. Lamentablemente, luego confirmó que todo era verdad.

"Todos sabemos lo que está pasando en estos momentos. Hay miles de videos hablando del tema, pero yo no quería salir y decir nada sin estar segura de lo que pasaba. Y así como hice mi relación pública, pues tienen derecho a saber qué pasará. Con el dolor del mundo, decidí terminar mi relación. Yo soy una mujer que no necesita de nadie y menos de un hombre", dijo la joven al inicio de un video que publicó en su cuenta de TikTok.

"En mi vida tengo una regla de oro: dejar ir a las personas que no me valoren y no me respeten. Yo voy primero. Mi estabilidad va primero. Y si es necesario eliminar a ciertas personas de mi vida, aunque me duela, se va a hacer", agregó decidida.

Lamentó los hechos

Tras ello, Tammy reconoció que la situación es "muy fuerte" para ella, porque creía tener una relación muy sana y linda.

"En verdad los que nos conocían en persona sabían que nuestra relación era mucha más linda en persona que lo que mostrábamos en redes. Y al día siguiente ya estaba comprometida. Y al día siguiente ya salieron pruebas de que me había sido infiel", añadió.

En esa línea, explicó que al inicio de todo este tema pensó que el video era "fotomontaje, pero luego empezaron a salir más pruebas" y consideró que el hecho "ya fue demasiado".

"Me duele porque yo creía conocer a esa persona, pero me quedo con la tranquilidad de que yo di mi 100 %, yo di mi lealtad, di mi respeto, pero sigo en shock de cómo un hombre puede olvidarse de su pareja, de sus planes, de su futuro, tan fácil y rápido", sostuvo.

"Saldremos de esta"

La joven tuvo el apoyo de muchos de sus seguidores, quienes lamentaron la situación que le toca afrontar y enviaron sus mensajes de solidaridad.

"Yo solo perdí a un hombre que no me respetaba y él perdió a una mujer chingonsísima. Saldremos de esta y volveremos a brillar, y más fuerte, ya lo verán", resaltó la chica nacida en Guadalajara (Jalisco, México).

De esta manera, Tammy Parra confirmó que terminó la relación con su novio, luego de que este le pidió matrimonio y al poco tiempo se descubriera su infidelidad; ocasionando que la influencer de 21 años sufra una gran decepción amorosa.