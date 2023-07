¡Conmovedor! Perrito enternece las redes al acompañar a su dueño en un micro

18/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En las redes sociales encontramos casos conmovedores y enternecedores donde los protagonistas son las pequeñas mascotas. Es así como un video compartido en TikTok, se ve a un perrito en la parte delantera de un micro, acompañando a su dueño en el trabajo.

Se robó las miradas

En el material audiovisual, de 10 segundos de duración, subido por la cuenta de @Guiv777s, se ve el preciso momento en que una pasajera se percata de un curioso personaje en el vehículo que la transporta a su destino: ¡un pequeño cachorrito!

La escena nos muestra cómo un perrito está profundamente dormido en la parte delantera del micro, mientras su dueño se encuentra trabajando como chofer de la unidad.

Según los comentarios de los internautas que son pasajeros frecuentes de esa unidad de transporte, no sería la primera vez que ven al 'amigo peludito' acompañando a su dueño, por lo cual no dudaron en aplaudir la acción del señor por no dejarlo solo en casa, donde podría estar triste y extrañando su retorno.

El clip logró alcanzar 105 mil reproducciones en la plataforma china, tras conseguir conmover millones de corazones de los amantes de los animalitos, sean perritos, gatitos u otras especies.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir la idea de llevar siempre a su perrito al trabajo, pero también aparecieron usuarios que no dudaron en dar consejos para que tenga mayor cuidado de dónde lo coloca, porque al momento de frenar bruscamente, el animalito podría salir 'volando'.

"El cobrador se quedó dormido", "amé a este conductor", "es mejor llevarlos y no dejarlos solos", "Perú, país único e inigualable", "su compañero", "cuando no tienes con quién dejar a la bendición", "hermoso gesto", "amigo fiel", "qué hermoso", "así demostramos amor hacia los animalitos", "gracias por cuidar de su angelito", "hermoso, pero cuando haya sol que lo ponga debajo del asiento en la sombra", "lo bueno que el bendición esta junto a su padre y no en un albergue", "qué bonito llevarle y no dejarle solito", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en el clip de TikTok.

De esta manera, la escena hizo que muchos manifestaran que la mejor compañía que podría tener un humano, es la de nuestras adorables mascotas, tal como lo demostró el chofer al llevar a su perrito en su día laboral.