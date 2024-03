Millonario vende su empresa y construye 99 viviendas para los más necesitados: "Ayuda al prójimo"

26/03/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Marcel LeBrun alcanzó el éxito empresarial en el ámbito tecnológico y consideró que era el momento de vender su compañía para ayudar a las más personas de su ciudad en Canadá.

LeBrun fue entrevistado por CBC, un medio de su país, y dio a conocer el motivo que lo llevó a construir alrededor de 99 viviendas con el dinero recaudado tras la venta, en Fredericton, ubicada en la provincia de New Brunswick.

Ayudó a sus vecinos

El empresario decidió invertir 4 millones de dólares en un nuevo proyecto llamado '12 Neighbours', con el que se ofrecía a ayudar a los vecinos de la localidad con dinero y dándoles un hogar donde puedan vivir con el resto de sus familias.

Las viviendas cuentan con cocina, dormitorio, un baño y paneles solares en el techo para reducir también el gasto de la factura de la luz. Pequeñas, pero con todo lo necesario para poder vivir dignamente.

"Me veo como un constructor de comunidades, y realmente lo que estamos haciendo aquí no es sólo construir una pequeña comunidad, sino que estamos construyendo una comunidad en una ciudad, por ejemplo, ¿Cómo ayudamos a que nuestra ciudad sea mejor?", afirmó LeBrun al medio citado.

¡Llevará más ayuda!

Ante el éxito de su proyecto de las pequeñas casas, el empresario ahora tiene planes de construir un centro comunitario y una cafetería para que los propios residentes las administren y puedan crear más empleos, con lo cual logren solventar sus gastos y dar una mejor calidad de vida a sus menores hijos.

¿Qué dijeron los internautas?

Como era de esperarse, la historia se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a LeBrun por no dudar en ayudar al prójimo hasta el punto de calificarlo como alguien mejor que un político, quienes hacen promesas y no logran cumplirlas.

"Ayuda al prójimo", "hace más que cualquier alcalde o político", "si así fueran todos los que tienen plata", "¡Impresionante! ¡Más allá de las palabras! ¡Gracias por ayudar a otros de esta manera!", "me encanta esto", "Dios te multiplique, algún día seré como tú", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en Instagram.

De esta manera, el millonario canadiense, Marcel LeBrun, sorprendió a todos al alcanzar un gran éxito como empresario tecnológico, pero eso no lo dejó conforme, por lo que decidió vender su compañía y ayudar a las personas más necesitadas de su localidad.