Su exnovio la bloqueó de las redes, pero encontró la forma de llamar su atención: ¡Enviarle dinero!

Una mujer causó gran polémica y controversia al revelar su peculiar estrategia para hacer que su exnovio la desbloqueara de todas sus redes sociales y así quizás poder retomar nuevamente su relación.

Muchas parejas deciden que lo mejor es terminar el amor que alguna vez se juraron debido a distintos motivos entre ellos por casos de infidelidad, con lo cual quiebran por completo la confianza que se tenían.

Según el video compartido en TikTok, se puede conocer la historia de un joven identificado como Alejo, quien reveló como su ex ideó un plan desesperado para poder llamar su atención y volver a conversar con él.

Aparentemente, la chica le transfirió una cantidad de dinero junto con mensajes de súplicas y ruegos para que él la desbloquee de sus redes sociales como Facebook, Instagram y demás.

Sin embargo, no todo quedó ahí, ya que la exnovia siguió con una transferencia de $10 mostrando una vez más su desconcierto por saber que el hombre que tanto amaba no quería saber más de ella.

"¿Hasta de TikTok me bloqueas? ¿No era que me amabas?", escribió la joven mientras seguía con sus transferencias de pequeñas cantidades monetarias, tratando de revivir la "llama del amor".

Mensajes enviados por su ex para que la desbloquee de redes sociales.

Como era de esperarse, el caso se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar a la joven por "no tener dignidad" y aprender a superar su ruptura amorosa. Por otro lado, algunos solo atinaron a tomar con buen humor la escena.

"Dijo: 'antes de que sea tarde', refiriéndose a que se queda sin plata", "¿si le agrega unos ceros más le das chance o no?", "no la desbloquees hasta que juntes 50k y te vas al baile amigo, hazme caso", "yo a mi ex un día le pasé 60 mil, me desbloqueó, no nos vimos y después me lo crucé en un bar", fueron algunas de las principales reacciones en TikTok.