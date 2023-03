¡Por distraídos! Dos amigos reservan un vuelo a Bucarest en vez de Budapest y no se dieron cuenta hasta abordar el avión

10/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Ben Kennedy intentó sorprender a su amiga Sophie Alice con un viaje sorpresa a Budapest. Sin embargo, un accidente cambió sus planes: ¡compraron boletos a Bucarest, a casi 900 km de distancia de su destino original.

Decidiendo sacar lo mejor de la situación, la pareja grabó un video de TikTok titulado "Cuando pensabas que habías reservado vuelos a Budapest". En el video, que ha obtenido más de cuatro millones de visitas, se puede ver a Sophie en la pista cuando está a punto de abordar un avión de RyanAir con destino a Rumania.

El australiano Ben Kennedy tenía la intención de comprar vuelos a Budapest, Hungría, pero accidentalmente compró boletos a Bucarest, Rumania, a casi 900 km de distancia. Cuando se le preguntó repetidamente en línea si habían hecho el viaje, Sophie respondió: "Sí, fuimos, por supuesto que fuimos, fue genial". "Fue increíble, tengo muchos videos para mostrar de Rumania, así que sígueme y verás. Pero sí, absolutamente genial, me encantó".

La joven también publicó fotos de algunos de los lugares visitados, siendo uno de ellos el Castillo de Bran, conocido como el "castillo de Drácula".

Usuarios comentan

Algunos seguidores del video comentaron que fue un buen error ir accidentalmente a Bucarest en lugar de a Budapest. "Honestamente, Bucarest es mejor que Budapest", "Bucarest es uno de los lugares de fiesta más salvajes que está totalmente subestimado", "Budapest está sobrevalorado y nadie habla inglés", señalaron.

Por otro lado, algunos acotaron que conocían a otras personas que han cometido errores de viaje con destinos con nombres similares.

"Mi novio y yo volamos a Budapest el año pasado, él voló un día antes que yo y perdió su vuelo por la misma razón. Se alineó para Bucarest", escribió. "Mi madre casi hace eso. Tratando de comprar vuelos a San Diego, California, casi termino en Santiago de Chile", "Tenga cuidado de no mezclar Austria con Australia", dijo un usuario de TikTok sobre la publicación original. Un usuario llamado Frequent Flyer le aseguró a Alice que no se estaba perdiendo mucho.

Un hombre de Nueva York tuvo una experiencia similar cuando trató de volar a Sydney, Australia, pero en realidad voló a la pequeña ciudad de Sidney, Montana.

Kingsley Burnett, un caso similar, había elegido volar al aeropuerto usando el código SDY en lugar de SYD. "Vi el pequeño avión con unos 9 pasajeros y pensé: '¿Cómo me lleva esto a Australia?'", dijo Burnett a The Post en febrero. "Fue entonces cuando me di cuenta del error que cometí".