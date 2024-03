Niño persigue con palo al novio de su hermana por hacerla llorar: "Nadie la hace sufrir"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde un pequeño niño no dudó en salir en defensa de su hermana y con un palo comenzar a perseguir a su pareja por haberla visto triste y pensar que estaba llorando por culpa suya.

Muchos hermanos llevan una buena relación, compartiendo distintas aventuras y travesuras en casa, por lo cual, siempre están dispuestos a apoyarse mutuamente sin importar la edad que tengan y los problemas.

En el material audiovisual, de solo 27 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una pareja de enamorados, aparentemente en etapa escolar, conversaban cerca de la casa de la muchacha. Sin embargo, luego se ve a la joven con bastante tristeza, algo que su pequeño hermano no podía dejar pasar y consideró adecuado salir a defenderla.

Es así como se le ve al menor de edad sostener un palo largo cuando ve que el novio se da la vuelta para irse. Muy decidido empieza a correr detrás del chico sin que este se diera cuenta de su insólita acción por haber dejado melancólica a su pareja.

Al percatarse de que su pequeño hermano estaba por atentar contra su enamorado, la joven decide detenerlo y hablar con él para luego irse juntos hacia su casa, mientras el chico continúa alejándose.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y calificar como una gran relación de hermanos de los protagonistas del clip. Asimismo, otros usuarios aprovecharon en aplaudir al menor por no dudar en defender a su hermana y esperan que cuando crezcan siga actuando de la misma forma.

"Yo decepcionada porque no le alcanzó a dar", "nadie se mete con ella", "nadie la debe hacer sufrir", "y el niño: debí ser más rápido", "quien no quiere ese hermano", "todo un protector", "amé a ese niño, merece un premio por buen hermanito", "el novio no se dio cuenta", "eso es hacer respetar a la hermana", "moraleja: nunca le den la espalda al enemigo", "si así es de chiquito, ya me imagino de grande", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.