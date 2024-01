Niño salta sobre el vestido de una novia en plena boda y usuarios reaccionan: "El problema son los padres"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en X (antes Twitter), donde un pequeño niño de 4 años se robó las miradas de una boda tras saltar sobre el vestido de la novia, quien no era nada más ni nada menos que su propia madre.

Muchas personas esperan que su matrimonio sea perfecto y el día más especial de sus vidas, porque estarán al lado del "amor de sus vidas" hasta la eternidad, por lo cual no dudan de verificar cada detalle, desde las tarjetas de invitación hasta la fiesta después de la boda.

En el material audiovisual, de solo siete segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer luce su mejor vestido de novia y realiza su entrada triunfal del brazo de su padre, ante las miradas de sus invitados, pero cuando estaba a punto de llegar hasta el altar para pararse al lado de su futuro esposo, vive un incómodo momento.

Al dar un paso más, un pequeño niño de 4 años de edad salta encima de la cola del vestido de la novia, robándose el protagonismo y en especial, la atención de quien resultó ser su mamá, según el clip. Mientras que amigos y familiares que estaban dentro de la iglesia se mostraron preocupados, la mujer solo atinó a sonreír y seguir su camino.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse en contra de la acción del pequeño y pidieron que los padres tengan mayor consideración hacia los novios y traten de "controlar las acciones de sus niños".

Además, otros usuarios se mostraron a favor de que no se den invitaciones a las personas que tengan hijos porque podrían arruinar lo que debería ser un emotivo momento.

"El problema no son los niños, son los padres imb*cil**", "si no quieren a mi hijo no voy, el niño solo quería divertirse", "los niños no tienen la culpa, no todos son así de inquietos", "era un mensaje muy claro de Dios", "era una señal para que la novia no se casara jajaj", "amiga date cuenta, fue una señal para que te arrepintieras antes de dar el sí", "Dios sabe cosas, era una señal", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en X.