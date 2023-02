No era la reacción que esperaba: Joven visitó a sus padres y ellos ni se inmutaron

18/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Llegada la adultez, la gran mayoría de personas terminan por abandonar la casa de sus padres; puesto que desean madurar con vivencias personales. En ese sentido, el reciente caso engloba a una jovencita que visitó de sorpresa a sus progenitores, con la finalidad de captar su reacción de asombro.

En esa línea, el video compartido en TikTok evidenció como la fémina estaba sentada en la sala, cuando su padre ingresó a la vivienda con varios productos de primera necesidad bajo el brazo. Por ello, el señor no prestó mucha atención al ambiente y se dirigió a la mesa para descargar todos los insumos.

En ese instante, se percibió a la señorita manteniendo la risa para que su progenitor no detecte su presencia. Asimismo, el hermano menor de la referida trataba de actuar naturalmente para que la escena tenga mayor duración.

Culminado los quehaceres, el sujeto conversó con su esposa unos segundos , hasta que logró visualizar a su hija, quien terminó riéndose fuertemente. Tras algunos instantes de análisis, el señor se aproximó a su princesa para darle un fuerte abrazo.

Del mismo modo, el papá de la tiktoker Leidy Rubi terminó riéndose de su poca atención. De esta manera, el instante quedó grabado por un tercero, que acompañó a la influencer para registrar el momento "emotivo".

Numéricamente, el corto divulgado en la cuenta "@lrubis" tiene, por el momento, más de 15 millones de visualizaciones, 823 mil likes, 1600 comentarios y más de 2 mil compartidas.

Asimismo, los textos destacados son los siguientes: "El papá: si no la veo no existe", "Ese hombre solo vive en su mundo", "Si no la veo, no tengo que alimentarla", "Ríe para no llorar" , "Se notó la alegría del señor", "Un papá muy atento", "Claramente podría ser mi papá por eso no me quejo", "Qué distraído ese papá".

VIDEO