¡No se lo esperaban! Deja la carne al sol para descongelarla y se queda sin comida

06/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En Internet encontramos distintos videos con retos virales, cocina, turismo, viajes, ejercicios y consejos de estilo de vida, pero esta vez el video publicado por la cuenta de @albii_j_0 en la plataforma de TikTok, causó la sorpresa de más de uno de sus seguidores.

Poner la carne en la terraza no fue buena idea

En el material audiovisual publicado se ve cómo una joven decidió colocar dos presas de carne al filo de la pared de su azotea, pero no tuvo en cuenta que pronto aparecerían unas aves dispuestas a conseguir su alimento.

La chica española junto a su familia, solo lograron ver la hilarante escena a través de la ventana, y trataron de espantar al grupo de gaviotas que se había colocado alrededor del alimento, pero todo fue peor ¡salieron volando con una de las presas!

Los integrantes de la familia no podían creer lo que estaban viendo, y lamentaron el hecho de ya no tener qué comer en ese momento, y todo el sacrificio que hicieron para hacer secar la carne.

¿Cómo reaccionaron los seguidores en TikTok?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó alrededor de 250.000 reproducciones, así como cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la peculiar escena y no dudaron en señalar que la familia debió tomar sus precauciones cuando pensaron colocar la carne a secar al aire libre.

"Me ha pasado", "al sol nunca", "con agua templada se descongela rápido", "yo lo hago siempre y no me ha pasado", "la inteligencia de hoy en día", "nos quedamos sin cena", "menuda genia", "ni al sol ni a temperatura ambiente en la encimera! siempre en la nevera", "yo en un hotel deje mi plato fuera y entré por bebida con mi pareja y me encontré 30 pájaros comiéndose todo", "eso hice yo con un kilo de muslito de pollo y no dejaron ni rastro", "Sí...a mí se me ocurrió con unas pechugas de pollo... por suerte congeladas no pudo llevárselas. Ahí comprendí que no fue buena idea", fueron algunas de las reacciones de los seguidores en el video de TikTok.

Además, otras personas aprovecharon en contar sus anécdotas y dar algunos consejos a la joven española para que no tenga que pasar por una experiencia similar.

"Al sol ni fuera la nevera se debe descongelar. Del congelador al frigorífico", "yo deje unas conchitas que recogieron mis hijas de la playa y hasta eso se llevaron", agregaron otros usuarios.