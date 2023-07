"No me acuerdo": Escolares sorprenden con sus respuestas sobre símbolos patrios

08/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En las redes sociales encontramos distintos retos virales como preguntas de conocimiento e historia. Es así como un video compartido en la plataforma asiática de TikTok, por la cuenta de @.jeremylopez, causó revuelo por ver cómo un grupo de escolares respondían sobre los símbolos patrios.

En el material audiovisual, se ve el preciso momento en que el tiktoker, Jeremy López, recorre los exteriores de una escuela en la selva, con motivo del mes patrio y se acerca a los escolares para realizarle dos preguntas.

Al inicio, el joven consulta a una estudiante si conocía quién era Anuel y a qué se dedicaba, a lo cual la niña atina con su respuesta. Sin embargo, el asombro fue mayor cuando fue interrogada sobre si sabía cuáles eran los símbolos patrios del Perú.

"¿Quién es Anuel?", a lo que ella responde: "Un cantante". Después prosigue a preguntar: "¿Cuáles son los símbolos patrios?", y la niña menciona: "La bandera, la escarapela, el himno, ya no me acuerdo".

No fue la única, el tiktoker se acercó a otros escolares y también respondieron correctamente sobre si sabían quiénes eran Ozuna, Bad Bunny y otros cantantes reguetoneros, e incluso sobre la Uchulú. Pero también fallaron al responder sobre los símbolos patrios e incluso afirmaron que la escarapela era uno de ellos.

¿Qué dijeron los internautas?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y fue compartido en distintos medios de comunicación. Además, generó cientos de comentarios de personas que lamentaron que los jóvenes de "hoy en día" solo estén interesados por el espectáculo y el reguetón, descuidando sus estudios.

"La escarapela no es un símbolo patrio", "los adolescentes de ahora escuchan esa música, yo no sé cómo se llaman los cantantes", "hace tiempo dijeron que la escarapela no es un símbolo patrio", "los símbolos patrios son tres: el himno nacional, el escudo y la bandera", "la escarapela solo es una representación a la patria", "los jóvenes son el futuro", "los adolescentes de ahora escuchan esas músicas, ni sé cómo se llaman los cantantes", "triste nuestra realidad de nuestros hijos hoy en día", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

De esta manera, el clip donde se muestra las respuestas de los escolares sobre cuáles son los símbolos patrios del Perú generó la indignación de los internautas por descubrir la falta de conocimiento de los jóvenes en la actualidad y esperan que puedan poner más empeño en sus estudios.