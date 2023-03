¡No puede ser! Hace preguntas de cultura general y nadie responde acertadamente: "El ampay seguro sí saben"

24/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Eran cosas de colegio! Un joven decidió subirse a las unidades de transporte para preguntarle a los pasajeros sobre cultura general nacional e internacional y las respuestas de más de uno te sorprenderá.

El hilarante momento fue compartido por el usuario Arroz con mango (@arrozconmang00) en TikTok y el video ya cuenta con más de dos millones de reproducciones en la plataforma china, así como también alrededor de 100 mil comentarios.

No acertaron preguntas de cultura general

Un joven preguntó a pasajeros en combi sobre diferentes tópicos y muchos sorprendieron con sus respuestas.

En el clip, titulado: "Preguntas en la combi", el muchacho se acerca con 50 soles en la mano para aquel que acierte una serie de cuestionamientos de tópicos como geografía, historia o química; sin embargo, más de uno no pudo brindar una respuesta adecuada para llevarse el jugoso premio. Por ejemplo, algunas fueron: "¿Cuántos años tiene un lustro?", "¿Cuál es el único mamífero capaz de volar?", "¿Quién es el autor del Quijote" o "¿Cuándo fue el año y fecha de la independencia del Perú?".

Incluso, una persona le mencionó que era peruano y no de Francia, al preguntarle en qué año había sido llevado a cabo la revolución de dicha nación, generando la risa de los internautas. No obstante, algunos ciudadanos sí lograron dar el dato correcto y recibieron el monto, para dolor de algunos.

Los internautas aprovecharon el momento para comentar que el nivel de la educación en el país es muy deficiente y que las autoridades deberían preocuparse por incentivar y brindar información a la población.

Otros, mencionaron que el juego estaba fácil y que habrían conseguido más de lo que estaban ofreciendo. Además, apuntaron que si se les preguntaba sobre el "ampay" de los personajes de la farándula, si estarían enterados de todo.

"Por eso el ingreso a la universidad no debe ser libre", "Pregúntales del ampay y seguro que eso sí saben", "Yo me las sé todas y nadie me regala plata", "Nuestra educación esta por los suelos", "Creo que esas preguntas valen 5 soles, no 10", "Exijo más videos así, enseña a las personas", "No sabemos casi nada", "Y luego culpamos al Gobierno, si la misma población no quiere culturizarse", fueron las reacciones de los cibernautas.

De esta manera, un muchacho reflejo los índices de educación en nuestro país, al realizar preguntas "estilo colegio" a los pasajeros de las unidades de transporte y muy pocos tuvieron idea qué responder.