"No sabe apreciar los detalles": Joven recibió decenas de flores de un admirador y las revendió

14/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En la plataforma de TikTok nos encontramos con distintas historias de jóvenes influencer que sorprende a más de uno de sus seguidores. Es así como el video publicado por la cuenta de @_viorima_ causó furor en distintas redes sociales al saber que una joven decidió revender las flores que recibió de un desconocido mientras cenaba con sus amigos.

En el video se ve como una mujer estaba tranquila cenando con sus amigos cuando de pronto, recibía distintos ramos de flores. La señora que las vendía le indicó que se las mandaba un joven de una mesa de al lado, a quién su belleza lo dejó impresionado.

Fueron varias las flores que no podía sujetarlas con los dos brazos, y en ese momento un joven que estaba sentado en la mesa de al lado se acercó para pedirle sus redes sociales e invitarla a salir, pero ella le aclaró que ya tenía novio.

"Fui a cenar con mis amigos y de la nada me mandaron un ramo de rosas... después ya no era un solo ramo, sino todos los ramos que tenía la señora. (...) El muchacho que estaba mandando las flores, se acercó a pedirme mi insta y a invitarme a salir... le di las gracias por las flores, pero no acepté la invitación a salir porque tengo novio, nos fuimos del lugar, sin antes regalar uno que otro ramo a las mujeres del restaurante", comentó la joven en el video.

Sus amigos tuvieron una idea para obtener dinero extra

La usuaria confesó que sus amigos tuvieron la idea de vender los ramos: "Me dijeron que eran muchísimas flores, que me pusiera a venderlas. Obviamente les dije que no, pero uno de ellos dijo que sí se animaba a venderlas", por lo cual en una segunda parte se muestra cómo su amigo va por la calle vendiendo las flores a otras parejas y dentro de un evento lleno de gente, hasta el punto de competir con otra vendedora que se encontraba en el lugar.

Las flores que quedaron las colocó en el altar de una virgen, ya que no quería desperdiciar ninguna flor que con tanto esfuerzo debió mandarle su admirador.

"Qué feo tu corazón": reacciones al video viral

Como era de esperarse, el video en TikTok logró 37 millones de reproducciones y cientos de comentarios de personas que aplaudieron su idea de "emprendimiento", mientras que otros la criticaron por sacar provecho de una buena intención dada por el admirador.

"La señora de las flores: ven más seguido mija por favor", "ya había terminado el turno de la señora, ahora le tocaba a la chica vender", "yo creo que ni muerta recibiría esa cantidad de rosas". "fuera del detalle a mí me hubiera dado miedo que un extraño me llenara de flores, yo los rechazaría", fueron los comentarios de las personas que se mostraban a favor de la venta de las flores.

No todos estaban de acuerdo con su decisión

"Me dolió el que envió las flores, pero existía el riesgo", "no solo no debió aceptar la salida, las flores tampoco", "desde ese día, algo cambió dentro del muchacho" y "espero que tu novio sea muy bueno contigo y te esté correspondiendo", comentaron algunos usuarios que la criticaron.