"Nos vamos a Japón": Japonesas revelan qué piensan de los peruanos

27/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos videos insólitos como el compartido por la cuenta de @angelodiazbernal, en la famosa plataforma asiática de TikTok, donde dos jóvenes japonesas sorprendieron con sus respuestas sobre qué piensan de los hombres peruanos.

Sorprendidas de los peruanos

En el material audiovisual se ve el preciso momento en que un entrevistador con una camiseta blanquirroja se acerca a dos jóvenes japonesas para descubrir qué percepción tienen las mujeres de su país sobre los hombres del Perú.

Con ayuda de un intérprete, las japonesas señalan que consideran muy divertidos a los peruano y que eran "muy guapos", así como amigables, con quienes podrían entablar una bonita amistad rápidamente, en comparación con los chicos de su país.

A pesar de que señalaron que nunca han tenido un novio peruano, no descartaron la posibilidad de que uno de ellos conquiste su corazón, hasta bromearon señalando que podrían empezar con el entrevistador.

"Los peruanos son guapos y divertidos", se lee en la descripción del breve video de 35 segundos de duración que logró acumular más de 200 mil reproducciones.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la peculiar escena al saber que las japonesas tenían una buena percepción y opinión de los hombres peruanos.

"Mañana mismo me voy a Japón", "soy guapo en Japón", "Japón, ya voy", "mi futuro está allá", "quiero ir a Japón", "tendré que vender mis cosas para ir a Japón", "no se diga más, me voy para Japón", "listo, aunque sea en mototaxi, pero llego a Japón, porque ahí sí encontraré a mi musa", "nos ven guapos, me voy a Japón", "jajaja, dicen eso por cortesía", "mi momento ha llegado", "yo siempre lo dije, menos mal ya ando ahorrando para irme a Japón", "ahí seré querido", "creo que nací en el continente equivocado", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Prefieren el Perú

Por otro lado, otros internautas señalaron que preferían quedarse en el Perú, porque ahí también se sienten queridos y tienen a sus amigos y familiares, así como la mejor gastronomía.

De esta manera, el clip logró ser compartido en distintos medios de comunicación al causar gran furor por la impactante respuesta de ambas jóvenes japonesas sobre qué pensaban de los hombres peruanos y si serían buenas parejas en su país.